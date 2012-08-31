Евросоюз готовит поправки, усиливающие контроль за отмыванием денег через криптовалют - Новости криптовалют | MMGP

Евросоюз готовит поправки, усиливающие контроль за отмыванием денег через криптовалют



На самом деле британское правительство ещё более двух с половиной лет назад объявило о намерении распространить меры по противодействию отмыванию денег на криптовалютные биржи. В наши дни такое действие может показаться поводом для беспокойства, но тогда это воспринималось как важный шаг на пути массового признания биткоина и его технологии.



Сейчас «настоящей» новостью является поправка к нормам Европейского союза, призванная предотвращать использование финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма, которая тоже ещё не принята. Европейская комиссия предложила её в июле прошлого года, и до сих пор поправка медленно проходит через законодательный процесс.



Месяц назад в британском парламенте секретарь Казначейства по экономическим вопросам Стивен Барклай упомянул, что в правительстве Великобритании сейчас обсуждают эту поправку (как и в правительствах стран — членов ЕС), и Казначейство ожидает завершения переговоров в конце 2017 года или в начале 2018-го.



Представитель Европейской Комиссии в комментарии Fortune сказал, что окончательный «триалог» по поправке состоятся на следующей неделе (триалог — это переговоры за закрытыми дверями между государствами-членами и Европарламентом, которыми по сути завершается законодательный процесс). По словам представителя, «все согласны» с этой поправкой, поэтому она, скорее всего, будет включена в законодательство ЕС через пару месяцев.



Однако это не означает, что изменения вступят в силу в следующем году. У стран — членов Евросоюза будет два года, чтобы встроить новую директиву в свое национальное законодательство, значит, де-факто она будет реализована не раньше 2020 года.



Так такие последствия несёт принятие поправки? Представитель Комиссии сказал:



Цитата: Банки и другие институты, которые подпадают под действие законодательства по борьбе с отмыванием денег, должны будут надлежащим образом проверять, откуда и куда идут деньги.



США также борются с отмыванием денег через криптовалюту. В этом году бюро по борьбе с финансовыми преступлениями США выдвинуло иск против Александр Винника и 17 компаний по подозрению в отмывании средств через криптовалютную биржу BTC-E. Китай также работает над нормами, которые предусматривают использование пользователями реальных имён на биржах, а также готовят механизмы по прекращению использования биткоина в качестве инструмента для отмывания денег.



В любом случае, если биткоин ждёт большое будущее, регулирования в рамках закона ему не избежать. И, вероятнее всего, это регулирование будет в значительной степени отражением правил, которые применяются к остальным международным финансовым системам.



Источник В последнее время в СМИ неоднократно упоминалось, что Великобритания готовится принять решительные меры в адрес биткоина, и некоторые возложили на эти новости ответственность за «падение» криптовалюты, стоимость которой приближалась к $12 000, но теперь опустилась до $11 350.На самом деле британское правительство ещё более двух с половиной лет назад объявило о намерении распространить меры по противодействию отмыванию денег на криптовалютные биржи. В наши дни такое действие может показаться поводом для беспокойства, но тогда это воспринималось как важный шаг на пути массового признания биткоина и его технологии.Сейчас «настоящей» новостью является поправка к нормам Европейского союза, призванная предотвращать использование финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма, которая тоже ещё не принята. Европейская комиссия предложила её в июле прошлого года, и до сих пор поправка медленно проходит через законодательный процесс.Месяц назад в британском парламенте секретарь Казначейства по экономическим вопросам Стивен Барклай упомянул, что в правительстве Великобритании сейчас обсуждают эту поправку (как и в правительствах стран — членов ЕС), и Казначейство ожидает завершения переговоров в конце 2017 года или в начале 2018-го.Представитель Европейской Комиссии в комментарии Fortune сказал, что окончательный «триалог» по поправке состоятся на следующей неделе (триалог — это переговоры за закрытыми дверями между государствами-членами и Европарламентом, которыми по сути завершается законодательный процесс). По словам представителя, «все согласны» с этой поправкой, поэтому она, скорее всего, будет включена в законодательство ЕС через пару месяцев.Однако это не означает, что изменения вступят в силу в следующем году. У стран — членов Евросоюза будет два года, чтобы встроить новую директиву в свое национальное законодательство, значит, де-факто она будет реализована не раньше 2020 года.Так такие последствия несёт принятие поправки? Представитель Комиссии сказал:Он добавил, что биржи и провайдеры кошельков будут обязаны выполнять дополнительные проверки в случаях, если обнаружат особо крупные движения виртуальной валюты в «подозрительные» страны или из них.США также борются с отмыванием денег через криптовалюту. В этом году бюро по борьбе с финансовыми преступлениями США выдвинуло иск против Александр Винника и 17 компаний по подозрению в отмывании средств через криптовалютную биржу BTC-E. Китай также работает над нормами, которые предусматривают использование пользователями реальных имён на биржах, а также готовят механизмы по прекращению использования биткоина в качестве инструмента для отмывания денег.В любом случае, если биткоин ждёт большое будущее, регулирования в рамках закона ему не избежать. И, вероятнее всего, это регулирование будет в значительной степени отражением правил, которые применяются к остальным международным финансовым системам.

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