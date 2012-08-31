Евросоюз готовит поправки, усиливающие контроль за отмыванием денег через криптовалют - Новости криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,353 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Евросоюз готовит поправки, усиливающие контроль за отмыванием денег через криптовалют

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:58
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,902
Благодарностей: 1,236
УГ: 16
КП: 0.385
подарки
Евросоюз готовит поправки, усиливающие контроль за отмыванием денег через криптовалют
В последнее время в СМИ неоднократно упоминалось, что Великобритания готовится принять решительные меры в адрес биткоина, и некоторые возложили на эти новости ответственность за «падение» криптовалюты, стоимость которой приближалась к $12 000, но теперь опустилась до $11 350.

На самом деле британское правительство ещё более двух с половиной лет назад объявило о намерении распространить меры по противодействию отмыванию денег на криптовалютные биржи. В наши дни такое действие может показаться поводом для беспокойства, но тогда это воспринималось как важный шаг на пути массового признания биткоина и его технологии.

Сейчас «настоящей» новостью является поправка к нормам Европейского союза, призванная предотвращать использование финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма, которая тоже ещё не принята. Европейская комиссия предложила её в июле прошлого года, и до сих пор поправка медленно проходит через законодательный процесс.

Месяц назад в британском парламенте секретарь Казначейства по экономическим вопросам Стивен Барклай упомянул, что в правительстве Великобритании сейчас обсуждают эту поправку (как и в правительствах стран — членов ЕС), и Казначейство ожидает завершения переговоров в конце 2017 года или в начале 2018-го.

Представитель Европейской Комиссии в комментарии Fortune сказал, что окончательный «триалог» по поправке состоятся на следующей неделе (триалог — это переговоры за закрытыми дверями между государствами-членами и Европарламентом, которыми по сути завершается законодательный процесс). По словам представителя, «все согласны» с этой поправкой, поэтому она, скорее всего, будет включена в законодательство ЕС через пару месяцев.

Однако это не означает, что изменения вступят в силу в следующем году. У стран — членов Евросоюза будет два года, чтобы встроить новую директиву в свое национальное законодательство, значит, де-факто она будет реализована не раньше 2020 года.

Так такие последствия несёт принятие поправки? Представитель Комиссии сказал:

Цитата:
Банки и другие институты, которые подпадают под действие законодательства по борьбе с отмыванием денег, должны будут надлежащим образом проверять, откуда и куда идут деньги.
Он добавил, что биржи и провайдеры кошельков будут обязаны выполнять дополнительные проверки в случаях, если обнаружат особо крупные движения виртуальной валюты в «подозрительные» страны или из них.

США также борются с отмыванием денег через криптовалюту. В этом году бюро по борьбе с финансовыми преступлениями США выдвинуло иск против Александр Винника и 17 компаний по подозрению в отмывании средств через криптовалютную биржу BTC-E. Китай также работает над нормами, которые предусматривают использование пользователями реальных имён на биржах, а также готовят механизмы по прекращению использования биткоина в качестве инструмента для отмывания денег.

В любом случае, если биткоин ждёт большое будущее, регулирования в рамках закона ему не избежать. И, вероятнее всего, это регулирование будет в значительной степени отражением правил, которые применяются к остальным международным финансовым системам.

__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
Только у Ларисы стабильные инвест проекты
HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Merlon Intelligence привлек $7,65 млн чтобы помочь банкам бороться с отмыванием денег CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.05.2017 10:07
Европол и Интерпол объединили усилия в борьбе с отмыванием денег через криптовалюты clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 6 12.09.2016 23:52
Эксперты МВФ отмечают прогресс Панамы в борьбе с отмыванием денег kral85 Новости в мире финансов и инвестиций 1 13.06.2016 20:56
Действия Латвии в сфере контроля за отмыванием денег 175611 Новости в банковской сфере и страховании 1 27.01.2016 08:01
Bitcoin под запретом из-за борьбы с отмыванием денег Jarick821 Новости в мире финансов и инвестиций 4 30.09.2015 23:03

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Nickola42
Taxi-farm - taxi-farm.ru
От Nickola42 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
artcash.net - выгодно, быстро и анонимно меняем электронную валюту!
От Obmenio в разделе «Обменники валюты»
Аватар vitaly nikonyuk
Полезен ли для работы торговый инструмент - копировальщик сделок?
От vitaly nikonyuk в разделе «Бинарные опционы»
Аватар VictorSamus
LiveTex запустил сервис X-widget
От VictorSamus в разделе «Курилка»
Аватар Vellata
ПАММ-счет HandyEA911: 831673 (FXOpen)
От Vellata в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Олег Колчаков
Intgz.com - МЛМ от Государства
От Олег Колчаков в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
433,353
Тем
502,697
Сообщений
12,614,961

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram