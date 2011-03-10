Ethereum CryptoKitties (эфимриумные криптокотята) - Тимон | MMGP

Что только не придумают на криптовалютном буме и представляю вам игру где вы можете купить, размножить и просто коллекционировать криптокотят. Данное приложение-игра работает на платформе Ethe reum и популярность у нее просто нешуточная. Лично я обратил внимание на нее после того как узнал что одного из котят продали за 246 ETH и при этом на рынке криптокотят цены впечатляют от 0,5 ETH до 40 ETH и не исключено что цены могут подрасти в недалеком будущем, так как выпуск котят создателями ограничен и в следующем 2019 году в ноябре месяце будет выпущен последний криптокот.
Регистрация и участие в приложение CryptoKitties (Криптокотята) очень проста
1. Сначала устанавливаем расширение MetaMask (тут все просто, установили и главное пароль запишите и ключевые слова скопируйте а потом со всем соглашайтесь, после произойдет вход в приложение)
2. Потом заходите на сайт https://www.cryptokitties.co/
и нажимаете регистрацию, в результате откроется окно в вашим адресом ETH и только ник придумайте себе и почту введите.
В игре есть много видов котят и котов, пол у них вроде как может меняться, можно покупать и продавать, есть редкие коты и кроме того что коты создаются приложением так еще можно размножать их на свиданиях или между своими купленными котами.
Тема интересная и можно обсудить перспективы данного проекта, впечатления и более подробные условия игрушки и как играть в CryptoKitties (Криптокотята).