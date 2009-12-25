Московская Биржа планирует запустить торги биткойн-фьючерсами после того, как это сде - Новости криптовалют | MMGP

По заявлениям ТАСС, российский центробанк запретил запуск торгов по биткойн-фьючерсам на Московской Бирже, но, как сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу торговой площадки, никакого запрета не было.
«Мы не обращались в Банк России за регистрацией спецификации фьючерса на криптовалюту, поэтому говорить об отказе в такой регистрации неуместно. Мы понимаем, что Банк России обеспокоен отсутствием законодательной базы, регулирующей обращение криптоактивов, и необходимостью защиты инвесторов», — сказали представители Московской Биржи.
В заявлении news.bitcoin.com Андрей Брагинский, управляющий директор по коммуникациям ОАО “МОЭКС», сказал:
«В целом, листинг новых фьючерсов на индексы биткойнов не требует какого-либо нового регулирования. Конечно, необходимо договариваться с биржей, которая рассчитывает индекс”.
Также Брагинский добавил:
“В России много шумихи вокруг криптовалют, и цена биткойна является самой популярной новостью почти каждый день. Поэтому не удивительно, что брокеры и их клиенты проявляют большой интерес к биржевым фьючерсам”.
Хотя в России биткойн уже давно пользуется спросом, позиция государства по криптовалютам не ясна. В середине октября российское правительство объявило о запрете доступа к криптовалютным биржам. В то время как в конце октября Президент России Владимир Путин издал пять указов, требуя, чтобы российские чиновники создали правовую базу для налогообложения майнеров, и зарегулировали ICO.
Недавно CME Group объявила о дате запуска торгов биткойн-фьючерсами. Затем вторая по величине в мире биржа NASDAQ также объявила о своем намерении запустить биткойн-фьючерсы к середине 2018 года. Еще одна биржа в США Chicago Board Options Exchange (CBOE), планирует ввести биткойн-деривативы до конца 2018 года.
Источник