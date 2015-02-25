Все подразделения Гугл переведены на потребление возобновляемой электроэнергии - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Все подразделения Гугл переведены на потребление возобновляемой электроэнергии

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Все подразделения Гугл переведены на потребление возобновляемой электроэнергии


Через свой аккаунт в сервисе микроблогов "Твиттер" компания "Гугл" информировала мир, что полностью перевела все свои промышленные подразделения и офисы на электропитание за счет солнечных и ветряных электростанций.

По состоянию на декабрь 2017 года всё смонтированное оборудования "Гугл" для выработки возобновляемой электроэнергии способно генерировать мощность до 3 гигаватт и это полностью покрывает потребности в электроэнергии этой высокотехнологичной компании.

Напомним, что своё восхождение к этой цели "Гугл" начала еще 7 лет тому назад, и именно тогда эта компания подписала свой первый контракт на получение электроэнергии от сети ветряных электростанций в американском штате Айова.

С тех пор "Гугл" удерживает в США первое место по объемам используемой ими возобновляемой электроэнергии. Так, к примеру, компания "Амазон", лишь в конце этого года сможет вырабатывать 1,1 гигаватт электричества от их солнечных и ветряных электростанций, но пока она сможет покрыть этим электричеством только 50% от своей общей потребности.

Между тем, 2 месяца тому назад Международное агентство по энергетике выпустило отчет, в котором говориться, что в прошлом году темпы ввода в строй солнечных электростанций обошли темпы строительства электростанций работающих на угле. По данным этого агентства прирост мощностей станций работающих на энергии Солнца достиг 74 гигаватт (это 50% увеличение по сравнению с 2015 годом), а прирост мощностей электростанций работающих на угле остановился на отметке 54 гигаватт. Больше всего солнечными электростанциями сейчас занят Китай, именно там был больший прирост мощностей и видимо из-за их тяжёлых проблем с экологией, ведь там очень много тепловых электростанций, сжигающих уголь.

Также это агентство прогнозирует, что через 4 года в лидеры по темпам прироста альтернативной энергетики выйдут как Китай, так и Индия и США. А в этом году мощности станций работающих за счет альтернативных источников энергии должны увеличится на более чем 30%.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5a25d371d617c
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