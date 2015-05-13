BitcoinRates.in: Биткоин в Индии торгуется по $13000 - Новости криптовалют | MMGP

Рост спроса на биткоин при условиях ограниченного предложения привел к тому, что цена биткоина на индийских криптобиржах достигла рекордного уровня. Согласно статистике BitcoinRates.in, текущий курс купли/продажи на биткоин составляет $12951 / $12729. На международных биржах цена на 15% меньше и составляет $11246.
Безусловно, здесь две стороны медали. Такой курс на руку людям, которые принимают биткоин в качестве оплаты за товары и услуги. Из-за большой разницы в цене люди могут получать большие деньги. С другой стороны такой курс на криптовалюту крайне невыгоден местным жителям, которые не имеют другого способа покупки биткоина, как на бирже криптовалют.
Тем не менее спрос на биткоин растет. ZebPay, одна из ведущих криптовалютных бирж Индии, заявил:
За последние две недели произошло беспрецедентный наплыв новых пользователей. Это также привело к увеличению числа запросов в техподдержку. Это намного выше того, что мы ожидали.
Также стоит отметить, что в этом году цена биткоина достигла $18000 на зимбабвийской бирже в условиях политического переворота.