Где и почем снять жилье на Новый год - Горячие новости | MMGP

ttxz Мастер

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Где и почем снять жилье на Новый год



Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал россиян встречать Новый год на родине, в частности в Чечне, на курорте «Серноводск-Кавказский» и турбазах «Нихалоевские водопады» и «Кезеной-Ам». Но так далеко ехать необязательно — тем более что самый дешевый авиабилет из Москвы до Грозного на 30 декабря — 2 января сейчас стоит примерно 14 тысяч рублей.



Отметить главный праздник года, не покидая пределы родины, можно в шикарной квартире в Москве, в коттедже с баней за пределами города или на море — в Крыму и на курортах Краснодарского края. Предложений много.



С видом на Кремль



Москва в уходящем году — как, впрочем, и всегда — возглавила рейтинг регионов России с самой высокой стоимостью аренды «новогоднего жилья». Здесь рекордная ставка за трое суток (с 31 декабря по 3 января) составляет более миллиона (данные ЦИАН): за 1,2 миллиона рублей можно арендовать банно-оздоровительный клуб в Новой Москве. Гостям предлагается разместиться во входящих в состав комплекса гостиничных номерах, насладиться spa-процедурами и отведать за праздничным столом блюда из местного ресторана.



В центре города тоже есть интересные варианты: например, на Airbnb предлагается четырехкомнатная квартира, расположенная в дореволюционном доме 1910 года постройки на Арбате. В свое время в здании жил известный писатель Анатолий Рыбаков, автор книги «Дети Арбата». Квартира полностью оборудована всей необходимой мебелью и техникой, гостям предоставляются комплекты постельного белья, полотенец, бытовая химия, средства гигиены, чай, кофе. Правда, как отмечается в объявлении, в апартаментах «категорически запрещено курение и шумные вечеринки, мероприятия, выкупы невест, корпоративы и прочее». Ставка аренды тоже впечатляющая — более тысячи долларов за сутки (за 10 гостей).



Другое предложение — 92-метровая квартира на Чистых прудах. «На Новый год сдается с 31 по 2 января минимум. Потолок три метра высотой. Бизнес-класс. Евроремонт. Высокоскоростной Wi-Fi. Постельное белье, полотенца, посуда. Всем можно пользоваться. В кране питьевая вода. Дизайнерский ремонт», — говорится в описании объекта. Ставка — 408 долларов за сутки.







За 466 долларов в сутки можно снять четырехкомнатную квартиру со стеклянным куполом в Пресненском районе, на Зоологической улице. Она расположена на последнем этаже, имеет свой выход на крышу, где установлен телескоп.



Квартир попроще, также доступных в Новый год, в Москве сотни. По данным ЦИАН, минимальная ставка посуточный аренды в городе составляет 1,5 тысячи рублей — за квартиру в доме у станции метро «Лермонтовский проспект». В праздничную ночь, правда, собственник рассчитывает сдать ее за 10 тысяч. Вода и туалет — во дворе.



Из лесу елочку не взяли мы домой



Средняя ставка аренды коттеджа на новогодние праздники в Подмосковье, по подсчетам аналитиков ЦИАН, — 165 тысяч рублей (за двухдневный отдых с заездом 31 декабря и выездом 2 января). Реальные ценовые уровни сделок — на 20-25 процентов ниже, так как более дешевые объекты сдаются (а не просто присутствуют в базах) чаще, кроме того, арендаторы активно торгуются. В среднем сбить с заявленной цены можно 5-7 процентов.



У «Мира квартир» более приятные цифры — в этом году три праздничных дня обойдутся отдыхающим на подмосковной природе в среднем в 59,6 тысячи рублей. «За такие деньги можно рассчитывать на коттедж с городскими удобствами, посудой и бытовой техникой, где без проблем смогут разместиться 8-12 человек», — отмечают эксперты. Средняя удаленность коттеджа от Москвы — 30-60 километров.



Например, за 60 тысяч рублей на три праздничных дня можно снять двухэтажный дом в 20 километрах от Москвы по Осташковскому шоссе, где с комфортом проведут время 12 человек. На участке есть мангал, а в доме сауна.







«Вообще, по цене, близкой к среднестатистической, можно рассчитывать максимум на дом с камином, зоной барбекю и Wi-Fi. Баня обычно оплачивается отдельно и стоит около тысячи рублей в час, — поясняют в «Мире квартир». — Если вас интересует бильярд, джакузи, домашний кинотеатр, бассейн, зимний сад, тренажерный зал, танцпол с барной стойкой и другие излишества, лучше заложить в бюджет сумму посолиднее».



На стоимость аренды также влияют площадь дома, его расположение и транспортная доступность. Наиболее дорогие варианты находятся в западной части области — на Рублевском, Новорижском, Минском, Киевском шоссе, особенно в ближней зоне. Самые дешевые — на восточных направлениях. Больше всего предложений — к западу и северу от столицы.



Аренда коттеджей в поселках, расположенных рядом с горнолыжными спусками, — это отдельная ценовая история. Так, на Дмитровском шоссе, где работают горнолыжный курорт «Сорочаны», парки «Волен», «Яхрома», Клуб Леонида Тягачева, дом неподалеку от склонов можно снять в среднем за 100-160 тысяч рублей (на три новогодних дня). Недешево, но эксперты советуют безжалостно торговаться — сегодня владельцы загородных коттеджей стали куда более сговорчивыми, чем несколько лет назад, и нередко идут на уступки.



Для тех, кто не склонен экономить, самый дорогой «новогодний особняк» Подмосковья — дом площадью 1,5 тысячи квадратных метров с хаммамом, русской баней, сауной, кинотеатром, караоке и каминным залом, где установлен белый рояль. Стоимость аренды — 600 тысяч рублей (с 31 декабря по 3 января; данные ЦИАН).



Глушь делюкс



Отдохнуть с шиком в нынешние зимние каникулы можно и в других российских регионах. Например, за 461 тысячу рублей сдается комплекс из четырех коттеджей (по 175 метров каждый) в Ленинградской области, в трех километрах от петербургской КАД по Приозерскому шоссе. Для веселой встречи Нового года есть все необходимое: баня и сауна с купелью, бассейн, мангал и многое другое.







За 175 тысяч рублей (на 31 декабря — 3 января) предлагается коттедж площадью 700 квадратных метров в поселке с говорящим названием Управленческий в Самарской области. Отдыхающие смогут воспользоваться бассейном, сауной, бильярдным залом с зоной отдыха, мангалом. Кроме того, рядом расположен горнолыжный склон. Собственник обещает подготовить усадьбу к Новому году — празднично украсить и установить елку.



В Калужской области за 150 тысяч можно арендовать дом площадью 400 квадратных метров по Киевскому шоссе, недалеко от границ Новой Москвы. В коттедже есть бассейн и сауна, банный комплекс с мангалом, зона отдыха с бильярдом и настольным теннисом.



Немного дешевле — в 125 тысяч рублей — обойдется деревянная изба площадью 400 метров на берегу Вазузского водохранилища в Тверской области. В водоем можно окунуться прямо из русской бани. Для гостей с детьми предусмотрена возможность покормить животных: рядом располагается фермерское хозяйство с овцами и козами, телятами, гусями и другими питомцами.



А в Удмуртской Республике за 115 тысяч сдается дом на участке в целый гектар, где есть искусственный пруд с островом.



Айда купаться!



«В отличие от Подмосковья, где цены на жилье в новогоднюю ночь поднимаются в три-четыре раза, недвижимость в южных регионах дорожает на праздники в среднем в 1,5-2 раза», — отмечают аналитики «Мира квартир». По их данным, средняя стоимость аренды квартиры в центре Сочи на Новый год — две тысячи рублей в сутки. Остановившись здесь, можно гулять по Приморской набережной, парку «Ривьера», посетить дендрарий (1 января — бесплатно), съездить на смотровую площадку горы Ахун или в аквапарк, расположенный в местечке Лоо.



Любителям активного отдыха больше подойдет Адлер (от 1,5-2 тысячи за квартиру в сутки), где расположен Олимпийский парк, аттракционный «Сочи-парк» и дендрологический «Южные культуры», куда 1 января также можно пройти бесплатно. С железнодорожного вокзала Адлера можно добраться до скайпарка «Эй Джей Хаккет» с самым длинным подвесным пешеходным мостом в мире.



В горнолыжном центре страны — Красной Поляне — ставки аренды коттеджей сейчас начинаются от четырех тысяч рублей в сутки.



Жилье в других курортных городах Краснодарского края заметно дешевле — за 1-1,5 тысячи можно снять квартиру в Геленджике, за тысячу — в Анапе (данные «Мира квартир»). Дома обойдутся немного дороже.



В Крыму стоимость аренды жилья на Новый год сопоставима с ценами в Краснодарском крае: на Южном берегу ставки почти такие же, как в Сочи, в восточной части полуострова — как в Геленджике, в западной — как в Анапе. Опять же, собственники местных квартир и домов охотно торгуются.



И все же самым бюджетным будет Новый год по-домашнему — в своей квартире, без необходимости тратиться на билеты и съемное жилье. Традиционный новогодний салат оливье, правда, за прошедшие 12 месяцев подорожал с 308 рублей до почти 312-ти (порция на четырех человек). Но переплата в четыре рубля — это позволительная роскошь.



источник Отметить главный праздник года, не покидая пределы родины, можно в шикарной квартире в Москве, в коттедже с баней за пределами города или на море — в Крыму и на курортах Краснодарского края. Предложений много.Москва в уходящем году — как, впрочем, и всегда — возглавила рейтинг регионов России с самой высокой стоимостью аренды «новогоднего жилья». Здесь рекордная ставка за трое суток (с 31 декабря по 3 января) составляет более миллиона (данные ЦИАН): за 1,2 миллиона рублей можно арендовать банно-оздоровительный клуб в Новой Москве. Гостям предлагается разместиться во входящих в состав комплекса гостиничных номерах, насладиться spa-процедурами и отведать за праздничным столом блюда из местного ресторана.В центре города тоже есть интересные варианты: например, на Airbnb предлагается четырехкомнатная квартира, расположенная в дореволюционном доме 1910 года постройки на Арбате. В свое время в здании жил известный писатель Анатолий Рыбаков, автор книги «Дети Арбата». Квартира полностью оборудована всей необходимой мебелью и техникой, гостям предоставляются комплекты постельного белья, полотенец, бытовая химия, средства гигиены, чай, кофе. Правда, как отмечается в объявлении, в апартаментах «категорически запрещено курение и шумные вечеринки, мероприятия, выкупы невест, корпоративы и прочее». Ставка аренды тоже впечатляющая — более тысячи долларов за сутки (за 10 гостей).Другое предложение — 92-метровая квартира на Чистых прудах. «На Новый год сдается с 31 по 2 января минимум. Потолок три метра высотой. Бизнес-класс. Евроремонт. Высокоскоростной Wi-Fi. Постельное белье, полотенца, посуда. Всем можно пользоваться. В кране питьевая вода. Дизайнерский ремонт», — говорится в описании объекта. Ставка — 408 долларов за сутки.За 466 долларов в сутки можно снять четырехкомнатную квартиру со стеклянным куполом в Пресненском районе, на Зоологической улице. Она расположена на последнем этаже, имеет свой выход на крышу, где установлен телескоп.Квартир попроще, также доступных в Новый год, в Москве сотни. По данным ЦИАН, минимальная ставка посуточный аренды в городе составляет 1,5 тысячи рублей — за квартиру в доме у станции метро «Лермонтовский проспект». В праздничную ночь, правда, собственник рассчитывает сдать ее за 10 тысяч. Вода и туалет — во дворе.Средняя ставка аренды коттеджа на новогодние праздники в Подмосковье, по подсчетам аналитиков ЦИАН, — 165 тысяч рублей (за двухдневный отдых с заездом 31 декабря и выездом 2 января). Реальные ценовые уровни сделок — на 20-25 процентов ниже, так как более дешевые объекты сдаются (а не просто присутствуют в базах) чаще, кроме того, арендаторы активно торгуются. В среднем сбить с заявленной цены можно 5-7 процентов.У «Мира квартир» более приятные цифры — в этом году три праздничных дня обойдутся отдыхающим на подмосковной природе в среднем в 59,6 тысячи рублей. «За такие деньги можно рассчитывать на коттедж с городскими удобствами, посудой и бытовой техникой, где без проблем смогут разместиться 8-12 человек», — отмечают эксперты. Средняя удаленность коттеджа от Москвы — 30-60 километров.Например, за 60 тысяч рублей на три праздничных дня можно снять двухэтажный дом в 20 километрах от Москвы по Осташковскому шоссе, где с комфортом проведут время 12 человек. На участке есть мангал, а в доме сауна.«Вообще, по цене, близкой к среднестатистической, можно рассчитывать максимум на дом с камином, зоной барбекю и Wi-Fi. Баня обычно оплачивается отдельно и стоит около тысячи рублей в час, — поясняют в «Мире квартир». — Если вас интересует бильярд, джакузи, домашний кинотеатр, бассейн, зимний сад, тренажерный зал, танцпол с барной стойкой и другие излишества, лучше заложить в бюджет сумму посолиднее».На стоимость аренды также влияют площадь дома, его расположение и транспортная доступность. Наиболее дорогие варианты находятся в западной части области — на Рублевском, Новорижском, Минском, Киевском шоссе, особенно в ближней зоне. Самые дешевые — на восточных направлениях. Больше всего предложений — к западу и северу от столицы.Аренда коттеджей в поселках, расположенных рядом с горнолыжными спусками, — это отдельная ценовая история. Так, на Дмитровском шоссе, где работают горнолыжный курорт «Сорочаны», парки «Волен», «Яхрома», Клуб Леонида Тягачева, дом неподалеку от склонов можно снять в среднем за 100-160 тысяч рублей (на три новогодних дня). Недешево, но эксперты советуют безжалостно торговаться — сегодня владельцы загородных коттеджей стали куда более сговорчивыми, чем несколько лет назад, и нередко идут на уступки.Для тех, кто не склонен экономить, самый дорогой «новогодний особняк» Подмосковья — дом площадью 1,5 тысячи квадратных метров с хаммамом, русской баней, сауной, кинотеатром, караоке и каминным залом, где установлен белый рояль. Стоимость аренды — 600 тысяч рублей (с 31 декабря по 3 января; данные ЦИАН).Отдохнуть с шиком в нынешние зимние каникулы можно и в других российских регионах. Например, за 461 тысячу рублей сдается комплекс из четырех коттеджей (по 175 метров каждый) в Ленинградской области, в трех километрах от петербургской КАД по Приозерскому шоссе. Для веселой встречи Нового года есть все необходимое: баня и сауна с купелью, бассейн, мангал и многое другое.За 175 тысяч рублей (на 31 декабря — 3 января) предлагается коттедж площадью 700 квадратных метров в поселке с говорящим названием Управленческий в Самарской области. Отдыхающие смогут воспользоваться бассейном, сауной, бильярдным залом с зоной отдыха, мангалом. Кроме того, рядом расположен горнолыжный склон. Собственник обещает подготовить усадьбу к Новому году — празднично украсить и установить елку.В Калужской области за 150 тысяч можно арендовать дом площадью 400 квадратных метров по Киевскому шоссе, недалеко от границ Новой Москвы. В коттедже есть бассейн и сауна, банный комплекс с мангалом, зона отдыха с бильярдом и настольным теннисом.Немного дешевле — в 125 тысяч рублей — обойдется деревянная изба площадью 400 метров на берегу Вазузского водохранилища в Тверской области. В водоем можно окунуться прямо из русской бани. Для гостей с детьми предусмотрена возможность покормить животных: рядом располагается фермерское хозяйство с овцами и козами, телятами, гусями и другими питомцами.А в Удмуртской Республике за 115 тысяч сдается дом на участке в целый гектар, где есть искусственный пруд с островом.«В отличие от Подмосковья, где цены на жилье в новогоднюю ночь поднимаются в три-четыре раза, недвижимость в южных регионах дорожает на праздники в среднем в 1,5-2 раза», — отмечают аналитики «Мира квартир». По их данным, средняя стоимость аренды квартиры в центре Сочи на Новый год — две тысячи рублей в сутки. Остановившись здесь, можно гулять по Приморской набережной, парку «Ривьера», посетить дендрарий (1 января — бесплатно), съездить на смотровую площадку горы Ахун или в аквапарк, расположенный в местечке Лоо.Любителям активного отдыха больше подойдет Адлер (от 1,5-2 тысячи за квартиру в сутки), где расположен Олимпийский парк, аттракционный «Сочи-парк» и дендрологический «Южные культуры», куда 1 января также можно пройти бесплатно. С железнодорожного вокзала Адлера можно добраться до скайпарка «Эй Джей Хаккет» с самым длинным подвесным пешеходным мостом в мире.В горнолыжном центре страны — Красной Поляне — ставки аренды коттеджей сейчас начинаются от четырех тысяч рублей в сутки.Жилье в других курортных городах Краснодарского края заметно дешевле — за 1-1,5 тысячи можно снять квартиру в Геленджике, за тысячу — в Анапе (данные «Мира квартир»). Дома обойдутся немного дороже.В Крыму стоимость аренды жилья на Новый год сопоставима с ценами в Краснодарском крае: на Южном берегу ставки почти такие же, как в Сочи, в восточной части полуострова — как в Геленджике, в западной — как в Анапе. Опять же, собственники местных квартир и домов охотно торгуются.И все же самым бюджетным будет Новый год по-домашнему — в своей квартире, без необходимости тратиться на билеты и съемное жилье. Традиционный новогодний салат оливье, правда, за прошедшие 12 месяцев подорожал с 308 рублей до почти 312-ти (порция на четырех человек). Но переплата в четыре рубля — это позволительная роскошь.

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