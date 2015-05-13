9 отраслевых экспертов дали прогноз курса биткоина на 2020 год - Новости криптовалют | MMGP
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9 отраслевых экспертов дали прогноз курса биткоина на 2020 год

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Имя: Станислав
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9 отраслевых экспертов дали прогноз курса биткоина на 2020 год

Мнения отраслевых экспертов всегда разнятся, особенно если дело доходит до прогнозирования цены на биткоин. Сегодня я представлю 9 крутейших экспертов, которые высказались по поводу эволюции цены на ведущую криптовалюту.

Каин Уорик, основатель и соучредитель Havven:
Я ожидаю, что рыночная капитализация биткойна поглотит золото и государственные облигации. 1 трлн для биткоин не представляется маловероятным. Уже к концу 2020 года биткоин может иметь 20% рынка золота. При капитализации биткоина в 1.4 трлн, цена на биткоин составит не менее $76 000.
Михаила Лала, основатель криптокошелька WAWLLET:
Несмотря на большую конкуренцию на рынке криптовалют, биткоин сохранит свое лидерство и будет оцениваться в $50 000 уже до начала 2019 года, а в 2020 году цена может достигнуть шестизначной цифры.
Тед О'Нил, основатель Narrative Networks:
Как выдающийся крипто-бренд, биткоин будет только расти в цене. Мы увидим масштабирование криптографии в целом. С добавлением фьючерсов на биткоин мы должны увидеть более быстрое принятие на институциональной стороне. Хотя, конечно, будет много взлетов и падений, я ожидаю, что цена будет с каждым годом только удваиваться и достичь $ 75 000 к концу 2020 года. Такая цена предоставит биткоину рыночную капитализацию в $1 трлн.
Джон Муллин, соучредитель Trade.io:
21 млн - таково максимальное количество биткоинов, которые будут когда-либо добыты. Это похоже на золото, которое сейчас все сложнее добывается. Я полагаю, что уже в следующем году мы увидим, что все больше институциональных денег будет поступать именно в криптовалюты, и эта тенденция будет продолжаться до 2020 года. Хотя мне не нравится размышлять о цене биткоина, я считаю, что это вполне реально достичь $ 25 000.
Славена Савчева, сооснователь и директор по маркетингу и развитию бизнеса CrowdWiz:
Сейчас ходит мнение, что к 2020 году биткоин может достичь $50 000, и я склонна согласиться с этим. Потенциал для этого есть. Многое может произойти за два коротких года, и все еще есть сомнения, неопределенность и страх относительно того, какие шаги предпримут крупные регуляторы.
Марк Смаргон, вице-президент и соучредитель блокчейн-стартапа Colu:
Если предположить, что правительство будет правильно регулировать рынок криптовалют, не должно быть причин, по которым биткоин не будет продолжать расти. Его стоимость может достичь $25 000 уже к 2020 году.
Алекс Машинский, основатель сети Celsius Network:
Поскольку биткоин ограничен в количестве, его стоимость может быть увеличена 5,6,7-кратно за последующих трехлетний период.
Митч Лю, генеральный директор Theta Labs:
Биткоин теперь похож на интернет в 1995 году. Я думаю, что к 2020 году биткоин достигнет $100 000. Технология блокчейн изменит не только цифровые бизнес-модели, но и традиционные отрасли, такие как страхование, транспорт и промышленность.
Навид Хабиб, генеральный директор HeadStart.
Инвесторы вносят свой вклад в рост цены на биткоин, так как они в основном покупают его перед обменом на какой-то альткоин. Крипто-эксперты заверяют, что биткоин достигнет $100 000 в 2020 году из-за вышеупомянутых фактов. Когда мы будем проводить ICO HeadStart биткоин может стоить от $25 000 до $37 000.
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биткоин, биткоин будущее, криптовалюта
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