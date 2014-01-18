В Австралии инструкторша по стриптизу переквалифицировалась в биткойн-консультанта - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Известный англоязычный интернет-блог "Zero Hedge
" рассказал о женщине-инструкторе по танцам на шесте, а если быть более точным, то просто стриптизу, из австралийского Сиднея по имени Ди Хит, которая внезапно открыла в себе новые таланты: - оказывается ей удается удачно вкладываться в криптовалюты.
Так, в июле этого года она вложила в биткойн 5800 долл. США и к настоящему моменту она уже более чем утроила свои вложения. В интервью изданию SBS News она признаётся, что она чуть ли уже не влюбилась в биткойн и теперь большую часть своего времени посвящает, не поверите, на консультации потенциальным инвесторам в эту криптовалюту. С этой целью она даже сумела запустить свой сайт, где она объясняет новичкам все тонкости работы с криптовалютами.
По её словам: "Если вы всегда будите спокойны и не позволите эмоциям возобладать над разумом, то с вряд ли вас в ближайшее время постигнут какие-либо неудачи с биткойном". Вообщем есть уже немало австралийцев, которые прислушиваются к "мудрым" советам этой дамы, являющей собой гуру-стриптиза и её новый бизнес пока идёт в гору. А тем временем начинающие стриптизёрши уже просто в панике - кто с ними будет теперь делиться секретами профессионального мастерства? Но леди Ди с недавнего времени нечастый гость в зале для тренировок с шестом - криптовалюты увлекли её с головой. Видимо Австралия сейчас уже стоит на пороге глубокого спада в индустрии стриптиза...
Впрочем, если говорить серьезно, то в самой этой стране есть еще много людей просто не верящих в биткойн и другие криптовалюты, которые заявляют, что в этом финансовом секторе почти всё завязано на черной экономике. Например, профессор Глэнс из Университета в Западной Австралии говорит, что в их стране слишком много наркотиков продаются в дакнете за биткойны, да и вообще многие местные СМИ сравнивают нынешнюю шумиху вокруг криптовалют с голландской тюльпаноманией 17 века.
Резюмируя эту историю с австралийской инструкторшей по стриптизу автор блога "Zero Hedge" пишет, что когда уже даже стриптизёрши начинают инвестировать в биткойн, то ему это сразу напоминает сцену из фильма "Игра на понижение", где два главных героя берут интервью у стриптизёрши, которая в 2000-х брала в американских банках ипотечные кредиты, чтобы сразу купить 6 частных домов. Хотя там была ещё и история как банки в то время сумели выдать одному американскому бездомному также несколько ипотечных кредитов. Так что теперь наверное надо ждать рассказа как бездомные начали раздавать свои консультации по вложениям в криптовалюты. А что - все равно вся их жизнь так или иначе связана с деньгами, вернее с их краудфандингом, так что в наш век возможно всё!
Специально для mmgp.ru
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