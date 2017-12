В Австралии инструкторша по стриптизу переквалифицировалась в биткойн-консультанта - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

OPLOTT Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 4,815 Благодарностей: 1,874 УГ: 31 КП: 0.223 подарки

В Австралии инструкторша по стриптизу переквалифицировалась в биткойн-консультанта





Известный англоязычный интернет-блог "



Так, в июле этого года она вложила в биткойн 5800 долл. США и к настоящему моменту она уже более чем утроила свои вложения. В интервью изданию SBS News она признаётся, что она чуть ли уже не влюбилась в биткойн и теперь большую часть своего времени посвящает, не поверите, на консультации потенциальным инвесторам в эту криптовалюту. С этой целью она даже сумела запустить свой сайт, где она объясняет новичкам все тонкости работы с криптовалютами.



По её словам: "Если вы всегда будите спокойны и не позволите эмоциям возобладать над разумом, то с вряд ли вас в ближайшее время постигнут какие-либо неудачи с биткойном". Вообщем есть уже немало австралийцев, которые прислушиваются к "мудрым" советам этой дамы, являющей собой гуру-стриптиза и её новый бизнес пока идёт в гору. А тем временем начинающие стриптизёрши уже просто в панике - кто с ними будет теперь делиться секретами профессионального мастерства? Но леди Ди с недавнего времени нечастый гость в зале для тренировок с шестом - криптовалюты увлекли её с головой. Видимо Австралия сейчас уже стоит на пороге глубокого спада в индустрии стриптиза...



Впрочем, если говорить серьезно, то в самой этой стране есть еще много людей просто не верящих в биткойн и другие криптовалюты, которые заявляют, что в этом финансовом секторе почти всё завязано на черной экономике. Например, профессор Глэнс из Университета в Западной Австралии говорит, что в их стране слишком много наркотиков продаются в дакнете за биткойны, да и вообще многие местные СМИ сравнивают нынешнюю шумиху вокруг криптовалют с голландской тюльпаноманией 17 века.



Резюмируя эту историю с австралийской инструкторшей по стриптизу автор блога "Zero Hedge" пишет, что когда уже даже стриптизёрши начинают инвестировать в биткойн, то ему это сразу напоминает сцену из фильма "Игра на понижение", где два главных героя берут интервью у стриптизёрши, которая в 2000-х брала в американских банках ипотечные кредиты, чтобы сразу купить 6 частных домов. Хотя там была ещё и история как банки в то время сумели выдать одному американскому бездомному также несколько ипотечных кредитов. Так что теперь наверное надо ждать рассказа как бездомные начали раздавать свои консультации по вложениям в криптовалюты. А что - все равно вся их жизнь так или иначе связана с деньгами, вернее с их краудфандингом, так что в наш век возможно всё!



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5a25c530256bd Известный англоязычный интернет-блог " Zero Hedge " рассказал о женщине-инструкторе по танцам на шесте, а если быть более точным, то просто стриптизу, из австралийского Сиднея по имени Ди Хит, которая внезапно открыла в себе новые таланты: - оказывается ей удается удачно вкладываться в криптовалюты.Так, в июле этого года она вложила в биткойн 5800 долл. США и к настоящему моменту она уже более чем утроила свои вложения. В интервью изданию SBS News она признаётся, что она чуть ли уже не влюбилась в биткойн и теперь большую часть своего времени посвящает, не поверите, на консультации потенциальным инвесторам в эту криптовалюту. С этой целью она даже сумела запустить свой сайт, где она объясняет новичкам все тонкости работы с криптовалютами.По её словам: "Если вы всегда будите спокойны и не позволите эмоциям возобладать над разумом, то с вряд ли вас в ближайшее время постигнут какие-либо неудачи с биткойном". Вообщем есть уже немало австралийцев, которые прислушиваются к "мудрым" советам этой дамы, являющей собой гуру-стриптиза и её новый бизнес пока идёт в гору. А тем временем начинающие стриптизёрши уже просто в панике - кто с ними будет теперь делиться секретами профессионального мастерства? Но леди Ди с недавнего времени нечастый гость в зале для тренировок с шестом - криптовалюты увлекли её с головой. Видимо Австралия сейчас уже стоит на пороге глубокого спада в индустрии стриптиза...Впрочем, если говорить серьезно, то в самой этой стране есть еще много людей просто не верящих в биткойн и другие криптовалюты, которые заявляют, что в этом финансовом секторе почти всё завязано на черной экономике. Например, профессор Глэнс из Университета в Западной Австралии говорит, что в их стране слишком много наркотиков продаются в дакнете за биткойны, да и вообще многие местные СМИ сравнивают нынешнюю шумиху вокруг криптовалют с голландской тюльпаноманией 17 века.Резюмируя эту историю с австралийской инструкторшей по стриптизу автор блога "Zero Hedge" пишет, что когда уже даже стриптизёрши начинают инвестировать в биткойн, то ему это сразу напоминает сцену из фильма "Игра на понижение", где два главных героя берут интервью у стриптизёрши, которая в 2000-х брала в американских банках ипотечные кредиты, чтобы сразу купить 6 частных домов. Хотя там была ещё и история как банки в то время сумели выдать одному американскому бездомному также несколько ипотечных кредитов. Так что теперь наверное надо ждать рассказа как бездомные начали раздавать свои консультации по вложениям в криптовалюты. А что - все равно вся их жизнь так или иначе связана с деньгами, вернее с их краудфандингом, так что в наш век возможно всё!Специально для mmgp.ru

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!

Крипта на Халяву! Тут __________________ Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 02:15 .