Stratis объявил о запуске платформы Stratis Test ICO - Новости криптовалют | MMGP

Команда Stratis сегодня сообщила о запуске безопасной и гибкой платформы «Stratis Test ICO», работающая на Stratis Blockchain.
Платформа запущена в testnet и будет доступна для всех пользователей в течение двух недель. Разработчики просят в случае обнаружения каких-либо багов воспользоваться формой обратной связи.
Напомню, что «Stratis Test ICO» предназначена для разработки, тестирования и развертывания различных приложений на блокчейне и является инструментом, который значительно ускоряет жизненный цикл разработки блокчейн-проектов.