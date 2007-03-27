Boeing, PepsiCo, ВВП Румынии: с чем можно сравнить капитализацию биткойна - Горячие новости | MMGP
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Boeing, PepsiCo, ВВП Румынии: с чем можно сравнить капитализацию биткойна

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Boeing, PepsiCo, ВВП Румынии: с чем можно сравнить капитализацию биткойна
К началу декабря 2017 года курс биткоина укрепился на отметке около $11 тысяч, за год валюта выросла на 1000%. По данным Coinmaketcap на 4 декабря, капитализация криптовалюты составляет примерно $190 млрд.



Bloomberg сравнил капитализацию биткоина с ВВП нескольких стран и стоимостью крупнейших компаний. По этим критериям биткоин оказался больше, чем ВВП Катара, Кувейта, Венгрии, Новой Зеландии и Румынии.

Капитализация биткоина немногим уступает ВВП Перу, Чехии и Греции.




Рост биткоина также позволил ему обогнать по стоимости такие компании, как банк Goldman Sachs Group ($97 млрд) и швейцарский банк UBS Group AG ($67 млрд).

Криптовалюта также опередила американскую Boeing, которая оценивается в $162 млрд, производителя напитков и питания PepsiCo и сеть фастфудов McDonald's.


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