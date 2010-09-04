Американского производителя кабелей General Cable покупают итальянцы за $3 млрд - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Американского производителя кабелей General Cable покупают итальянцы за $3 млрд

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Американского производителя кабелей General Cable покупают итальянцы за $3 млрд

Итальянская компания Prysmian Group, выпускающая различную кабельную продукцию, договорилась о покупке своего американского конкурента.

В своем совместном пресс-релизе компании сообщили, что сумма сделки предполагает 38%-ную премию к капитализации американской General Cable на закрытие торгов в пятницу. Сделку планируют закрыть до сентября следующего года.

По данным на 30 сентября 2017 года, совокупная выручка обеих компаний за 12 предыдущих месяцев составила свыше 11 млрд. евро, а скорректированная EBITDA - 930 млн. евро.

Прогнозируется, что синергетический эффект от слияния двух производителей кабеля составит примерно 150 млн. евро в год в течение ближайших 5 лет. К тому же предполагается экономия в размере 220 млн. евро.

Компания Prysmian Group – это итальянский производитель силовых и телекоммуникационных кабелей и систем. Итальянская группа представлена в пятидесяти государствах.

General Cable, в свою очередь, была создана в 1927 году путем слияния нескольких компаний. General Cable расположена штате Кентукки и занимается производством кабеля из меди, алюминия и оптоволокна для телекоммуникационной, строительной и промышленной отраслей. Производитель является одной из 500 крупнейших компаний в США.


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