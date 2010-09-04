Немецко-украинский производитель хмеля увеличит площади своих полей - Горячие новости | MMGP

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Немецко-украинский производитель хмеля увеличит площади своих полей

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Немецко-украинский производитель хмеля увеличит площади своих полей



Как указывается на веб-сайте Житомирской облгосадминистрации, ведущий украинский производитель хмеля и хмелепродуктов, ООО "Хопштайнер Украина", рассматривает возможность расширения площади под хмелем на 32 га в следующем году.

Отмечается, что "Хопштайнер Украина" – предприятие с немецкими инвестициями, которое занимается выращиванием и переработкой хмеля, а также располагает мощностями в Чудновском районе, планирует увеличить объемы производства.

В сообщении уточняется, что на сегодняшний день компании принадлежат 81 га рабочих хмельников в Карповцах. Хмель перерабатывается в специальные гранулы.

С этого года компания начала заниматься регистрацией немецких сортов хмеля, таких как "Шпальтер Селект", "Тетнангер", "Магнум", "Норден Бревер", "Перле".

"Хопштайнер Украина", созданное в 2003 году немецким предприятием Симон Х. Штайнер, Хопфен, ГмбХ" и украинским предприятием МСП "НПЦ "Информ-Агро-Сервис", выращивает и перерабатывает 80% общего количества хмеля в стране. Производство гранул хмеля находится в Карповцах (Чудновский р-н Житомирской обл.). Общая площадь полей, обрабатываемых компанией, превышает 200 га, а объемы производства достигают 350 тонн хмеля в год.

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