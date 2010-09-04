Акселератор Starta завершает прием заявок на участие в зимнем наборе стартапов - Горячие новости | MMGP

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Акселератор Starta завершает прием заявок на участие в зимнем наборе стартапов

Нью-Йоркский акселератор Starta продлил прием заявок на участие в зимнем наборе программы до 6 декабря 2017 года. Программа для стартапов из Восточной Европы начнется 8 января 2018 года и продлится до конца апреля в Нью-Йорке.



Заявку можно подать на сайте Акселератора: startaaccelerator.com



Участие в программе Акселератора Starta дает возможность стартапам выйти на рынок США. Основной фокус Акселератора – это восточно-европейские технологические стартапы, но география и направление деятельности компании — это не самое главное.



Основные требования к стартапам: конкурентоспособный продукт, MVP, трекшн и сплоченная команда, которая верит в свою идею и готова к стремительному развитию. Программа акселерации длится 14 недель. Она рассчитана на преодоление культурных различий, адаптацию бизнес-моделей, организацию продаж и привлечение инвестиций. Особенностью программы является индивидуальный подход к работе с каждым стартапом, что подтверждает большое количество индивидуальных сессий с партнерами акселераторами и ведущими менторами и коучами Акселератора. Частью программы является визовая помощь и релокация в Нью-Йорк.



Акселератор был запущен фондом Starta Capital в 2015 году. За 2 года было проакселерированно 37 стартапов, 4 батча, суммарно проекты привлекли более 25 миллионов долларов инвестиций после Демо Дня и удвоили выручку.



Для стартапов, которые переросли Акселерационные условия, в этом году Starta запустила платную программу Sputnik Space. Подробности: sputnikspace.com



«Каждая технологическая компания (особенно стартап) должна попытаться выйти на рынок США. Это похоже на выход из песочницы. Да, существует риск неудачи и необходимости вернуться, но вы в любом случае вырастите. На самом деле 14 недель в Starta Accelerator дали нашей команде гораздо больше, чем мы получили в России за последние 1,5 года с точки зрения продукта, стратегии и мировоззрения.»



Иван Терехин, CEO Bino



«В течение 14 недель нахождения в акселерационной программе Starta мы успешно запустились и получили наших первых клиентов на рынке США, который является самым передовым, крупнейшим и высококонкурентным рынком. Это действительно сложно cделать, если вы не понимаете «правила игры» на рынке. Starta Accelerator оказался правильным партнером для нас, который помог осуществить поставленные цели.»



Михаил Чернов, CEO Zubmill



«За 14 недель в Starta мы смогли адаптировать наш продукт под местный рынок и получить наших первых клиентов. Это полностью изменило направление развития нашего бизнеса. Мы теперь с нетерпением ждем новых высот. Для тех, кто рассматривает возможность участия в Starta Акселераторе, хочу сказать, что это определенно стоит того! Это был очень продуктивный для нас уровень стресса, давления, а самое главное поддержки со стороны команды Акселератора.»



Дмитрий Кайгородов, CEO Kuoll



Источниик. Нью-Йоркский акселератор Starta продлил прием заявок на участие в зимнем наборе программы до 6 декабря 2017 года. Программа для стартапов из Восточной Европы начнется 8 января 2018 года и продлится до конца апреля в Нью-Йорке.Заявку можно подать на сайте Акселератора: startaaccelerator.comУчастие в программе Акселератора Starta дает возможность стартапам выйти на рынок США. Основной фокус Акселератора – это восточно-европейские технологические стартапы, но география и направление деятельности компании — это не самое главное.Основные требования к стартапам: конкурентоспособный продукт, MVP, трекшн и сплоченная команда, которая верит в свою идею и готова к стремительному развитию. Программа акселерации длится 14 недель. Она рассчитана на преодоление культурных различий, адаптацию бизнес-моделей, организацию продаж и привлечение инвестиций. Особенностью программы является индивидуальный подход к работе с каждым стартапом, что подтверждает большое количество индивидуальных сессий с партнерами акселераторами и ведущими менторами и коучами Акселератора. Частью программы является визовая помощь и релокация в Нью-Йорк.Акселератор был запущен фондом Starta Capital в 2015 году. За 2 года было проакселерированно 37 стартапов, 4 батча, суммарно проекты привлекли более 25 миллионов долларов инвестиций после Демо Дня и удвоили выручку.Для стартапов, которые переросли Акселерационные условия, в этом году Starta запустила платную программу Sputnik Space. Подробности: sputnikspace.com«Каждая технологическая компания (особенно стартап) должна попытаться выйти на рынок США. Это похоже на выход из песочницы. Да, существует риск неудачи и необходимости вернуться, но вы в любом случае вырастите. На самом деле 14 недель в Starta Accelerator дали нашей команде гораздо больше, чем мы получили в России за последние 1,5 года с точки зрения продукта, стратегии и мировоззрения.»Иван Терехин, CEO Bino«В течение 14 недель нахождения в акселерационной программе Starta мы успешно запустились и получили наших первых клиентов на рынке США, который является самым передовым, крупнейшим и высококонкурентным рынком. Это действительно сложно cделать, если вы не понимаете «правила игры» на рынке. Starta Accelerator оказался правильным партнером для нас, который помог осуществить поставленные цели.»Михаил Чернов, CEO Zubmill«За 14 недель в Starta мы смогли адаптировать наш продукт под местный рынок и получить наших первых клиентов. Это полностью изменило направление развития нашего бизнеса. Мы теперь с нетерпением ждем новых высот. Для тех, кто рассматривает возможность участия в Starta Акселераторе, хочу сказать, что это определенно стоит того! Это был очень продуктивный для нас уровень стресса, давления, а самое главное поддержки со стороны команды Акселератора.»Дмитрий Кайгородов, CEO Kuoll

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