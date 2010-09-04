Биржа Bitfinex подверглась DDoS-атаке - Новости криптовалют | MMGP
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Биржа Bitfinex подверглась DDoS-атаке

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Биржа Bitfinex подверглась DDoS-атаке

В понедельник, 4 декабря, цена биткоина опускалась ниже $11000 после того, как ведущая криптовалютная биржа Bitfinex на некоторое время ушла в офлайн, сообщив об осуществленной на нее DDoS-атаке.

В 12:39 UTC в Twiter-аккаунте Bitfinex появилось сообщение, что платформа испытывает сильную нагрузку и что команда биржи работает над устранением проблемы.

Еще через некоторое время биржа сообщала, что на нее ведется целенаправленная DDoS-атака с целью помешать нормальной работе биржи.

Лишь в 13:26 UTC представители Bitfinex сообщили, что биржа возвращается к нормальной работе.

В течение этого отрезка времени цена биткоина, до этого находившаяся на уровне $11450, заметно просела, опустившись в какой-то момент на самой Bitfinex до $10780. На момент публикации криптовалюта торгуется в районе $11100.


Следует отметить, что за последние сутки Bitfinex, по данным Coinmarketcap, является безоговорочным лидером по объемам сделок в паре BTC/USD: с показателем в $1,074 млрд гонконгская биржа заметно опережает GDAX ($351,4 млн) и Bitstamp ($202,2 млн).

Напомним, на прошлой неделе на фоне коррекции цены биткоина в офлайн ушло сразу несколько бирж, включая Bitfinex, Bitstamp и GDAX.

Источник.
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биржа, новости
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