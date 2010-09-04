Сингапурский стартап создаст уникальную плавучую деревню за $60 млн - Горячие новости | MMGP
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Сингапурский стартап создаст уникальную плавучую деревню за $60 млн

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Старый Вчера, 23:26
#1
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Сингапурский стартап создаст уникальную плавучую деревню за $60 млн



По словам Джо Куирка, президента Seasteading Institute, некоммерческой организации из Сан-Франциско, которая является движущей силой Blue Frontiers, деревня является пилотным проектом: по ее образцу в дальнейшем будут строиться крупные плавучие города. В институте рассчитывают, что такие города смогут процветать за пределами территориальных вод существующих государств.

Плавучую деревню планируется разместить на расстоянии километра от берега Таити внутри кораллового рифа, где глубина воды достигает 30 метров. Общая площадь деревни, которая будет состоять из 12 соединенных между собой плавающих платформ, достигнет порядка 700 кв. метров.

Процветание деревни, по мнению Куирка, будет обеспечено растущим интересом к экотуризму и новым «морским» отраслям, таким как водорослевые фермы и энергия волн.



На территории деревни планируется разместить бунгало, квартиры, научно-исследовательские учреждения и даже подводный ресторан. Деревня станет своеобразной витриной для будущих проектов.

Архитектор проекта Барт Роффен, специалист в области плавающих структур в голландской компании Blue21, отмечает, что технологии, необходимые для плавающих сообществ, станут все более важными, особенно на островах и в прибрежных районах, которым угрожает рост уровня моря.

Источник.
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Последний раз редактировалось bizneser; Вчера в 23:50.
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Старый Вчера, 23:41
#2
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Тему разместил на форуме: http://mmgp.ru/showthread.php?t=551446
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