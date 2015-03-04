Лучшие боевики 2017 года - Кино/Музыка | MMGP
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Лучшие боевики 2017 года

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Лучшие боевики 2017 года
На что нельзя было пожаловаться в этом году, так это отсутствие круто сваренных боевиков. Режиссеры «Джона Уика» пару-тройку лет назад резко подняли планку каскадерского кино — и крепко держат ее: Чад Стахелски выпустил вторую часть ураганного экшена с Киану Ривзом, а сорежиссер первого «Уика» Дэвид Лейтч поставил зубодробительную и совсем неглупую «Взрывную блондинку». А еще были невероятно остроумная «Перестрелка», лихой индонезийский экшен «Рейд: Пуля в голове», недурная экранизация видеоигры Assassin’s Creed и, конечно, вторая часть «Кингсман».

Кредо убийцы

Тайна 7 сестер

Перестрелка

Малыш на драйве

Kingsman: Золотое кольцо

Джон Уик-2

Иностранец

Брюс Ли: Рождение дракона

Рейд: Пуля в голове

Телохранитель киллера

Взрывная блондинка

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Последний раз редактировалось ttxz; Вчера в 23:26.
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