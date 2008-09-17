Почему британский банк просит клиентов не скачивать антивирус Kaspersky - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP

Отказ связан с опасениями шпионажа.Крупнейший банк Великобритании — Barclays — перестанет предлагать своим клиентам использовать бесплатное антивирусное ПО от Лаборатории Касперского.
Такое решение принято после публикации официальных рекомендаций от Национального центра кибербезопасности ограничить использование этого ПО на компьютерах государственных ведомств в интересах национальной безопасности. Есть опасения, что антивирус используется российскими властями для слежки за ведомствами других стран,
Несмотря на то, что не существует никаких аргументов в пользу того, что антивирус действительно может навредить частным пользователям, в банке решили ограничить установку этой программы для новых пользователей.
Также банк разослал предупреждения по почте 290 тыс клиентам, которые скачали бесплатный антивирус за последние 10 лет.
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