Почему британский банк просит клиентов не скачивать антивирус Kaspersky - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
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Почему британский банк просит клиентов не скачивать антивирус Kaspersky

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Почему британский банк просит клиентов не скачивать антивирус Kaspersky

Отказ связан с опасениями шпионажа.Крупнейший банк Великобритании — Barclays — перестанет предлагать своим клиентам использовать бесплатное антивирусное ПО от Лаборатории Касперского.

Такое решение принято после публикации официальных рекомендаций от Национального центра кибербезопасности ограничить использование этого ПО на компьютерах государственных ведомств в интересах национальной безопасности. Есть опасения, что антивирус используется российскими властями для слежки за ведомствами других стран,

Несмотря на то, что не существует никаких аргументов в пользу того, что антивирус действительно может навредить частным пользователям, в банке решили ограничить установку этой программы для новых пользователей.

Также банк разослал предупреждения по почте 290 тыс клиентам, которые скачали бесплатный антивирус за последние 10 лет.

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