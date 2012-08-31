Huobi Pro добавит торговые пары с EOS и OMG - Биржи криптовалют | MMGP
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Huobi Pro добавит торговые пары с EOS и OMG

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Huobi Pro добавит торговые пары с EOS и OMG
Huobi Pro добавит торговые пары с EOS и OMG


Как сообщается в блоге китайской торговой площадки Huobi Pro, на завтра намечен листинг токенов EOS и OMG. Будут добавлены две торговые пары EOS/USDT и OMG/USDT. Торги начнутся 5 декабря в 10.00 (GMT+8).

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OmiseGO (OMG) представляет собой платежный протокол, который позволяет осуществлять дешевые и быстрые трансграничные платежи.

EOS (EOS) – блокчейн протокол, который позволяет создавать на его основе масштабируемые децентрализованные приложения.

__________________
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