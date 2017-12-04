Awesomeminer - Заработок Криптовалют | MMGP

Awesomeminer Есть 3 Промокода, Enterprise версия
Многие уже знают о программе Awesome Miner, которая предназначена для управления майнинговыми фермами и отслеживания их параметров. Однако сегодня можно вспомнить о ней снова. Эта программа под Windows позволяет вам контролировать большое количество майнинговых ферм, отслеживая и изменяя их параметры. Здесь майнятся различные криптовалюты, причём переключение на самую прибыльную может происходить автоматически. Эта програма может работать с различными программами для майнинга: cgminer, bfgminer, sgminer, ccMiner, CpuMiner-Opt и Claymore’s Dual Ethereum Miner. Также есть поддержка любых популярных алгоритмов, которые только могут использоваться: SHA-256, SHA-3, Scrypt, Scrypt Adaptive N, X11, X13, X15, Nist5, Groestl, NeoScrypt, Lyra2RE, Lyra2REv2, Qubit, Quark, WhirlpoolX, Blake 2b, LBRY, Decred и Эфириум. Основной целью программного обеспечения Awesome Miner является сделать майнинг удобным, что полезно и домашним пользователям, и тем, для кого это бизнес. С помощью этого программного обеспечения можно контролировать до 5000 майнинговых устройств через единый интерфейс пользователя.
Поддерживаются 32-bit и 64-bit версии Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x и Windows 10
Для работы требуется Microsoft .NET Framework версии 4.5 или выше
Скачать NET Framework 4.7 Microsoft c microsoft.com
В новой версии программы, которая получила обозначение 4.1.2, исправлены ошибки, улучшено управление майнингом, так же, как и работа с внешними программами. Новые меры безопасности делают возможным управление в многопользовательских средах, а новые функции API и скриптов открывают богатые возможности для настройки.Особенно обратите внимание, что большинство этой потрясающей функциональности доступно в полностью бесплатной версии, в том числе переключение на самую прибыльную криптовалюту, Awesome Profit Switching. Бесплатная версия этой программы предназначена для домашних пользователей и позволяет управлять максимум двумя компьютерами или ASIC. В платной версии программы есть расширенные функции и поддержка до 5000 устройств для майнинга.
Awesome Miner — это приложение Windows для управления и мониторинга добычи Bitcoin, Litecoin и других криптовалют
Управление пулом
Графические процессоры и устройства
Статистика монет
Встроенная веб-панель
Главное окно
Вид майнеров показывает текущие процессы добычи вместе с их прогрессом и статистикой
Статистика монет
В дополнение к популярным Btc,Ltc,Eth,Monero,Zcash статистика доступна для большого количества разных валют
Панель приборов дает обзор всех работающих майнеров, их общей производительности и доходов.
При переключении в режим диаграммы график будет иллюстрировать как значения хэша, так и температуры устройства.
Сводка может быть либо сгруппирована монетой, либо алгоритмом хеширования.
Сохраняйте долгосрочную статистику производительности, создавайте диаграммы и экспортируйте CSV-данные в Excel для еще
более мощной обработки и визуализации данных
Bascally — это позволит вам контролировать всех ваших майнеров.
Вы можете использовать его для переключения всех ваших майнеров в один пул или на несколько разных криптоконверсий
как эфир, биткойн, лайткоин, зкеш и других.
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