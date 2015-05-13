Биржа EXMO запускает продажу токенов EXMOCoin (EXO) - Новости криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,320 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Биржа EXMO запускает продажу токенов EXMOCoin (EXO)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 22:45
#1
Новости криптовалют
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 17,018
Благодарностей: 1,844
УГ: 42
КП: 0.120
подарки
Биржа EXMO запускает продажу токенов EXMOCoin (EXO)

Биржа криптовалют EXMO сделала официальное заявление относительно своего плана внедрения маржинального кредитования в качестве ключевой опции на платформе.

Напомню, что маржинальное кредитование позволит трейдерам зарабатывать больше на волатильности криптовалют благодаря, заимствуя дополнительный капитал. Трейдеры могут торговать криптовалютой в больших объемах, не ссылаясь на размер личного капитал. Для реализации этой цели EXMO планирует привлечь инвестиции, продавая свой собственный токен под названием EXO.

ICO стартует 2 февраля и продлиться до 26 марта 2018 года, после этого EXO будет торговаться на EXMO в паре с биткоином и эфиром. В ближайшем будущем будут реализованы дополнительные криптовалюты для торговли EXO.

Иван Петуховский, соучредитель EXMO, заявил:
Наша команда считает, что криптоторговля должна предлагать такой же набор инструментов для инвестиций, как обычная торговля. Мы смотрим в будущее и хотели бы способствовать этому развитию, приблизив виртуальную и реальную экономику и предоставив больше возможностей для инвестиций и заработка одним кликом. ICO позволит нам удовлетворить потребности многих трейдеров и разработать еще более устойчивую, безопасную и действительно глобальную биржу криптовалют.
Держатели токенов будут иметь право на получение 50% прибыли, получаемой от выдачи маржинальных кредитов. Распределение дивидендов будет происходить ежемесячно.

Напомню, что криптобиржа EXMO была основана в 2013 году. В 2014 году объем торговых операций составил $ 192 млн., а в 2016 году уже $ 1,3 млрд. В 2017 году клиентская база увеличилась на 133%.

__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
🔥Зарабатывай на добыче золота! Бонус +15% ICO GOLDEA уже стартовал!🔥
⇨ ✅ТОПОВЫЕ НОВОСТИ КРИПТОВАЛЮТ НА MMGP.RU ✅
Alcest вне форума  
Ответить
Метки
ico, биржа криптовалют, криптовалюта, токены
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Latium запускает продажу токенов криптовалюты LATX для продвижения платформы с ИИ OPLOTT Новости криптовалют 0 16.11.2017 16:51
Биржа EXMO добавила поддержку токенов WAVES bizneser Новости криптовалют 0 23.06.2017 21:53

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
ПАММ-счет Меркурий:5005206 (Panteon-Finance)
От Karudo в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Павел Бор
Инвестомания (035): Торговые стратегии
От Павел Бор в разделе «Интервью»
Аватар shtorm3000
FSGSolution - рефбэк 120% с каждого вклада
От shtorm3000 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар bakster
earning-capital - earning-capital.com
От bakster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар seter
Forbes: среди 2000 крупнейших компаний мира – 27 российских
От seter в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар dreamterra
dreamterra.biz - DreamTerra (Дримтерра)
От dreamterra в разделе «Сетевой маркетинг - MLM»
.     
Пользователей
433,320
Тем
502,663
Сообщений
12,613,345

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram