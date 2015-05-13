Биржа EXMO запускает продажу токенов EXMOCoin (EXO) - Новости криптовалют | MMGP

Биржа криптовалют EXMO сделала официальное заявление относительно своего плана внедрения маржинального кредитования в качестве ключевой опции на платформе.
Напомню, что маржинальное кредитование позволит трейдерам зарабатывать больше на волатильности криптовалют благодаря, заимствуя дополнительный капитал. Трейдеры могут торговать криптовалютой в больших объемах, не ссылаясь на размер личного капитал. Для реализации этой цели EXMO планирует привлечь инвестиции, продавая свой собственный токен под названием EXO.
ICO стартует 2 февраля и продлиться до 26 марта 2018 года, после этого EXO будет торговаться на EXMO в паре с биткоином и эфиром. В ближайшем будущем будут реализованы дополнительные криптовалюты для торговли EXO.
Иван Петуховский, соучредитель EXMO, заявил:
Наша команда считает, что криптоторговля должна предлагать такой же набор инструментов для инвестиций, как обычная торговля. Мы смотрим в будущее и хотели бы способствовать этому развитию, приблизив виртуальную и реальную экономику и предоставив больше возможностей для инвестиций и заработка одним кликом. ICO позволит нам удовлетворить потребности многих трейдеров и разработать еще более устойчивую, безопасную и действительно глобальную биржу криптовалют.
Держатели токенов будут иметь право на получение 50% прибыли, получаемой от выдачи маржинальных кредитов. Распределение дивидендов будет происходить ежемесячно.
Напомню, что криптобиржа EXMO была основана в 2013 году. В 2014 году объем торговых операций составил $ 192 млн., а в 2016 году уже $ 1,3 млрд. В 2017 году клиентская база увеличилась на 133%.