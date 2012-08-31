Китайский регулятор не жалеет о запрете криптовалютных бирж и ICO - Новости криптовалют | MMGP
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Китайский регулятор не жалеет о запрете криптовалютных бирж и ICO

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Китайский регулятор не жалеет о запрете криптовалютных бирж и ICO
Китай когда-то доминировал на рынках биткоина, и на его долю приходилось более 90% мировой торговли этой криптовалютой. Однако в сентябре центральный банк Китая наложил запрет на первоначальные предложения монет (ICO) и на обслуживание местных клиентов биржами цифровых валют. Оглядываясь на эти меры, Пан Гуншэн, заместитель управляющего Народного банка Китая, заявил, что Пекин принял правильные решения.

На финансовом форуме в Шанхае в минувшие выходные его попросили прокомментировать исторический рост биткоина, при котором стоимость криптовалюты превысила $11 500. Китайские СМИ цитируют слова замглавы регулятора (ссылка на китайском языке):

Цитата:
Если бы мы несколько месяцев назад не закрыли биткоин-биржи и не попытались разобраться с ICO, если бы Китай по-прежнему поддерживал более 80% мировой торговли биткоинами и ICO-кампании, что было бы сегодня? Мне страшно даже думать об этом.
Пан Гуншэн разделил мнение экономиста Эрика Пише, написавшего колонку для французской газеты La Tribune (ссылка на французском языке). Пише, профессор Kedge Business School во Франции, привёл знакомый аргумент: биткоин — это пузырь, который лопнет точно так же, как средневековая тюльпаномания и интернет-пузырь 2000 годов. Он предсказал, что биткоин умрёт в результате грандиозной кражи, взлома технологии (что на самом деле маловероятно) или коллективного запрета со стороны глобальных правительств. Пан Гуншэн в завершение своего выступления процитировал колонку Пише:

Цитата:
Как учил нас Кейнс, рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным. Осталось только одно: сидеть на берегу реки и ждать, пока мимо проплывёт труп биткоина.
Позиция Гуншэна — напоминание о жёсткой позиции Китая в отношении спекулятивных инвестиционных инструментов. Пекин опасается социального хаоса, который может быть вызван потерями небольших инвесторов на непрозрачных финансовых рынках. Ранее примерами таких рынков стали одноранговое кредитование и региональные товарные биржи. Введённые в сентябре ограничения в полной мере показали, что к спекулятивным инструментам власти страны относят и биткоин-трейдинг.

После этих мер китайские биржи и сервисы кошельков перенесли свою деятельность за границу, а местные инвесторы обратились к OTC-сервисам. Уже несколько месяцев ходят слухи, что Пекин запретит майнинг и внебиржевую торговлю криптовалютами, хотя пока явных признаков этого не видно.

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