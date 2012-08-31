SEC остановила деятельность мошеннической схемы под видом ICO - Новости криптовалют | MMGP
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SEC остановила деятельность мошеннической схемы под видом ICO

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SEC остановила деятельность мошеннической схемы под видом ICO
Американская Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) сообщила об аресте счетов резидента Канады Доминика Лакруа и его компании PlexCorps, которая обвиняется в осуществлении мошеннической деятельности под видом ICO. Соответствующее заявление размещено на сайте SEC.

Отмечается, что с августа 2017 года PlexCorps под ложными обещаниями о 13-кратной прибыли менее чем за месяц привлекла около $15 млн. Эти средства были получены от «нескольких тысяч инвесторов». Также обвинения в мошенничестве выдвинуты в адрес партнера Лакруа Сабрины Паради-Ройе.

Прекращение деятельности канадской компании стала первым результатом работы подразделения по противодействию нарушениям, связанным с технологией распределенного реестра и сферой первичных распределений монет (ICO). О создании этого специализированного отделал SEC сообщила в сентябре этого года.

Обвинения в мошенничестве в адрес проекта ранее выдвигались в социальных сетях, однако, несмотря на то, что еще в июле Управление по финансовым рынкам Канады также выдало предписание о прекращении его деятельности, организаторы продолжили ICO, обещая инвесторам существенную прибыль.

Примечательно, что токен PlexCoin (PLX) также попал в листинг Coinmarketcap и по-прежнему там доступен. Также на момент написания доступен и веб-сайт проекта. PlexCoin позиционировал себя в качестве «следующей криптовалюты» на основе Ethereum с постоянным ростом цены и реферальной системой.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США предупредила инвесторов о рисках участия в ICO, в продвижении которых участвуют знаменитости.

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