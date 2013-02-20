Чикагская биржа опционов опередит CME Group с запуском фьючерсов на биткоин - Горячие новости криптовалют | MMGP

Чикагская биржа опционов CBOE опередит Чикагскую товарную биржу CME Group
с запуском фьючерсов на Bitcoin.
Чикагская биржа опционов CBOE (англ. Chicago Board Options Exchange, NASDAQ) заявила о старте запуска торгов фьючерсными контрактами на индекс криптовалюты Bitcoin, который состоится 10 декабря (ближайшее воскресенье). Это произойдет за неделю раньше, чем это сделает крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов Чикагская товарная биржа CME Group.
Как сообщается на официальном сайте Чикагской биржи опционов, торги будут запущены под тикером XBT и при этом в качестве источника данных по ценам на фьючерсы будет использоваться аукционная цена криптовалюты Bitcoin на криптобирже Gemini, которая принадлежит криптомиллиардерам инвесторам братьям Уинклвоссам.
Одобрение на торговлю фьючерсными контрактами на индекс криптовалюты Bitcoin Чикагская биржа опционов CBOE получила на прошедшей неделе вместе с Чикагской товарной биржей CME Group. После получения разрешения CME Group сразу заявила о старте запуска торгов данным инструментом намеченный на понедельник 18 декабря.
Со слов главы Чикагской биржи опционов Криса Конканнона, его компания не исключает добавление в ближайшем будущем фьючерсные контракты на криптовалюту Ethereum и другие.
Американская криптобиржа Gemini принадлежащая братьям криптомиллиардерам Уинклвоссам была основана в 2015 году. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке и ориентируется прежде всего на институциональных инвесторов. Кроме классических торгов криптовалютой Bitcoin и Ethereum криптобиржа Gemini предлагает ежедневный аукцион для этих криптовалют. Данный инструмент запустили в сентябре прошлого года для Bitcoin и летом текущего - для Ethereum.
Также летом текущего года было заявлено о начале сотрудничества между Gemini и CBOE.
По материалам: https://forklog.com/chikagskaya-birz...sov-na-bitkoin