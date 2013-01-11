CoinMetro запустил свой криптообменник при поддержке форекс-брокера FXPIG - Горячие новости криптовалют | MMGP
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CoinMetro запустил свой криптообменник при поддержке форекс-брокера FXPIG

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CoinMetro запустил свой криптообменник при поддержке форекс-брокера FXPIG


Финансовая платформа CoinMetro, которая будет работать на блокчейне, сегодня объявила о создании своей новой торговой платформы под названием CoinMetroExchange. С помощью этой платформы пользователи смогут оптимизировать свои инвестиции в криптовалюты, а также на ней смогут работать профессиональные и опытные трейдеры, ведь эта платформа предлагает полную торговую среду для всех категорий инвесторов.

На самом деле платформа CoinMetro была создана командой регулируемого Форекс-брокера под названием "FXPIG". И CoinMetro будет в состоянии предоставить в распоряжение пользователей свою клиентоориентированную инфраструктуру, которая обеспечит мобильность между цифровыми активами на основе блокчейна и традиционными финансовыми рынками. Сочетая 3-х основных компонента цифровой экономики, а именно: обмен криптовалют, работа торговой платформы и платформа для проведения ICO, сервис CoinMetro предлагает воспользоваться криптовалютной торговой средой построенной по принципу "всё в одних руках", ориентированной строго на клиента этого сервиса. Кроме того, предлагая услуги по покупке, продаже, инвестированию, торговле и обналичиванию криптовалют, этот сервис в состоянии обеспечить для вас стабильную работу, начиная от первого запроса и до момента совершения сделки и даже дальше.

Платформа CoinMetro работает с уже знакомыми и традиционными способами инвестирования в мире криптовалют. Однако благодаря своей уникальной системе управления активами, платформа CoinMetro позволяет частным лицам напрямую инвестировать в профессиональных управляющих активами на основании их торговых результатов. Менеджеры платформы получают свою прибыль от дивидентов в качестве своей комиссии за работу, а инвесторы выигрывают от растущей доходности своих инвестиций. Также инвесторы пользуясь этой платформой смогут быстро переводить средства между менеджерами работающими на этой платформе и остальными криптовалютными или фиатными активами, а также им будет дана возможность, пользуясь платежной картой CoinMetro снимать свои заработанные денежные средства из миллионов банкоматов по всему миру.

CoinMetro берёт за основу своей работы не только традиционные ETF, но также предоставляет инвесторам возможность вносить разнообразие в свои корзины цифровых активов, которыми можно торговать в режиме реального времени на криптобирже. С помощью одного клика пользователи смогут инвестировать в конкретные отрасли, например, здравоохранение, Интернет вещей, телекоммуникационная сфера или финансы. А ещё пользователи смогут выбрать для себя инвестиционный фонд основываясь на своей оценке степени риска или даже основываясь на оценках социальных медиа.

Также с помощью платформы CoinMetro можно проводить свои ICO, предоставляя проверенным компаниям доступ к прозрачным и безопасным раундам финансирования. Инвесторы могут инвестировать в ICO с помощью самых разных способов, включая кредитные карты, банковские переводы и криптовалюты.

Кевин Мурко (Kevin Murcko), генеральный директор FXPIG и CoinMetro в связи с этим запуском платформы заявил следующее:"Массовое принятие криптовалют в мире развития требует рынка, доступного для всех. Даже для людей хорошо знакомых с высокими технологиями может быть сложной задачей приобрести свой первый биткойн. Мы хотим изменить это. Создание дружелюбной платформы для пользователей не должно происходить за счет снижения её функциональности".

"Нужно понимать, что криптопространство развивается сейчас просто в лихорадочном темпе, расширяясь в постоянно растущий список отраслей, в которых применяется технология блокчейн. Однако, как и большинство отраслей, которые начинают быстро развиваться здесь нужна надежная структура и принципы работы. Форекс-индустрия - это отличный партнер, который может помочь решить эту проблему, создавая более стабильную альтернативную инвестиционную экосистему с использованием уже проверенных технологий".

Вот поэтому интегрирование в платформу CoinMetro в данном случае тесно связано с форекс-брокером FXPIG. Опыт команды FXPIG, её технологии и прибыль позволяет добавить CoinMetro в свою платформу уже проверенные технологии и модели.

О платформе CoinMetro

CoinMetro - это торговая платформа, позволяющая расширить использование криптовалют. CoinMetro предлагает воспользоваться готовой финансовой платформой с техподдержкой, что будет удобно как для новичков в этой области, так и для опытных и профессиональных торговцев криптовалютами. Создав свою экосистему эта торговая платформа поддерживает знакомые многим варианты инвестиций, такие как профессиональное управление активами и ETF, а также позволяет пользователям инвестировать в предстоящее первоначальные предложение монет (ICO). CoinMetro была создана командой регулируемого форекс-брокера FXPIG.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/5a25891212379
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