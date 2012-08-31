За два года биткоин «съест» всю электроэнергию человечества - Bitcoin | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,305 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

За два года биткоин «съест» всю электроэнергию человечества

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:52
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,900
Благодарностей: 1,236
УГ: 16
КП: 0.385
подарки
За два года биткоин «съест» всю электроэнергию человечества


Расход электроэнергии на майнинг биткоина растет с такой скоростью, что если темпы сохранятся, то к февралю 2020 года для этого процесса понадобится вся электроэнергия, которую сейчас потребляет человечество, передает Power Compare.

По состоянию на 4 декабря этот расход превышает энергопотребление, например, Ирландии и большей части африканских государств. Это около 0,14% всей выработки электричества в мире или 31 тераватт-часа в год.

Такого количества электроэнергии хватило бы, чтобы обеспечить существование 2,4 млн американцев или 6,1 млн жителей Великобритании.

Однако рост стоимости крипотовалюты – 1000% за год – по-прежнему привлекает в процесс новых участников, поскольку позволяет получать доход. По оценкам аналитиков Citigroup, сделанных в начале ноября, если тенденция сохранится, то к 2022 году майнинг будет рентабелен лишь при стоимости монеты от $300 тыс.

Ранее сообщалось, что первыми инвесторами, заработавшими на биткоинах миллиард долларов, стали братья Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы.

__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
Только у Ларисы стабильные инвест проекты
HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 22:13
#2
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.06.2017
Сообщений: 666
Благодарностей: 158
УГ: 3
КП: 0.293
Re: За два года биткоин «съест» всю электроэнергию человечества
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
то к февралю 2020 года для этого процесса понадобится вся электроэнергия, которую сейчас потребляет человечество,
Просто переедут к нам!
Я писал в этой теме "Майнинг-фермы как источник заработка для Государства!" если интересно ссылка ниже:
http://mmgp.ru/showthread.php?t=535081

У нас избыток производимого электричества и поэтому :
" Из этого делаем выводы, что в скором времени в промышленных районах, особенно вблизи с крупными АЭС и ГЭС будут создаваться крупные фермы при поддержке Государства, которому это не только позволит получать прибыль виде продажи электричества, но и возможность в будущем ещё и получать прибыль в виде налогов с крупных игроков!"
И кстати к нам уже идёт поток майнеров из Европы, особенно им приглянулась Сибирь, там самые дешёвые тарифы на электричество!"
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Трудно – не значит невозможно!
Alexsi38 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Биткоин это будущее или конец человечества? Тимон Тимон 26 Вчера 16:50
В начале 2016 года в Крым начнёт получать электроэнергию из Краснодарского края Wind of freedom Новости в мире финансов и инвестиций 1 08.03.2017 11:15
Пояснение: Биткоин - опиум для человечества AnuNike Bitcoin 37 10.01.2017 18:54
Биткоин – опиум для человечества AnuNike Bitcoin 8 28.10.2016 11:40
Кто съест мировые банки lannna Новости в мире финансов и инвестиций 1 10.05.2016 21:42

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Globalbank-inv-globalbank-inv.com
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар motor4ik
Business-eggs.org - business eggs
От motor4ik в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Usa-Today
ПАММ-счет AlekseyXIII: 656644 (Forex Trend)
От Usa-Today в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Knjaz
Usa Master - usamaster.us
От Knjaz в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар travian
sky-forex.net верну 50% рефских
От travian в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Vincent
Ипотека и потребительский кредит
От Vincent в разделе «Банковский форум»
.     
Пользователей
433,305
Тем
502,644
Сообщений
12,612,871

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram