За два года биткоин «съест» всю электроэнергию человечества - Bitcoin | MMGP

Расход электроэнергии на майнинг биткоина растет с такой скоростью, что если темпы сохранятся, то к февралю 2020 года для этого процесса понадобится вся электроэнергия, которую сейчас потребляет человечество, передает Power Compare.
По состоянию на 4 декабря этот расход превышает энергопотребление, например, Ирландии и большей части африканских государств. Это около 0,14% всей выработки электричества в мире или 31 тераватт-часа в год.
Такого количества электроэнергии хватило бы, чтобы обеспечить существование 2,4 млн американцев или 6,1 млн жителей Великобритании.
Однако рост стоимости крипотовалюты – 1000% за год – по-прежнему привлекает в процесс новых участников, поскольку позволяет получать доход. По оценкам аналитиков Citigroup, сделанных в начале ноября, если тенденция сохранится, то к 2022 году майнинг будет рентабелен лишь при стоимости монеты от $300 тыс.
Ранее сообщалось, что первыми инвесторами, заработавшими на биткоинах миллиард долларов, стали братья Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы.