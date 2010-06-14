WMID 274805014240 - приём лимитов доверия - Прием лимитов доверия | MMGP

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WMID 274805014240 Ravil
BL: 305 (текущий:
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TL: 1163 (текущий:
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Претензии / Отзывы / Иски:
Аттестат продавца
Сумма: 1.00 - 10000.00 WMZ
Срок: 30 - 360 дней
Ставка: 0.2000 % в день
Порядок возврата: в конце срока
Цель: Занимаюсь сайтами. Всегда отдаю вовремя и даже раньше чем нужно.
после первой регистрации прошло: ~ 6 лет и 12 месяцев
Web-сайт: http://obmen.ws
Web-сайт: http://ofx.xyz
текущий объем долга: 733.75 WMZ
и 1787.06 WMС
Другие WM-идентификаторы: WMID 541010266893
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