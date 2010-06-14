WMID 274805014240 - приём лимитов доверия - Прием лимитов доверия | MMGP
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WMID 274805014240 - приём лимитов доверия

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Обсуждение высокодоходных кредитных инструментов, основанных на приеме лимитов доверия Webmoney. До ~10% чистой прибыли в месяц. Все, что выше - под большим вопросом!
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Старый Сегодня, 21:25
#1
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 20,204
Благодарностей: 17,443
Записей в блоге: 54
УГ: 18
подарки
награды Волшебный горшочек 
WMID 274805014240 - приём лимитов доверия
Информация взята из DEPT-Сервиса для ознакомления и обсуждения


WMID 274805014240 Ravil

BL: 305 (текущий:)

TL: 1163 (текущий: )

Претензии / Отзывы / Иски:
Аттестат продавца

Сумма: 1.00 - 10000.00 WMZ
Срок: 30 - 360 дней
Ставка: 0.2000 % в день
Порядок возврата: в конце срока

Цель: Занимаюсь сайтами. Всегда отдаю вовремя и даже раньше чем нужно.

после первой регистрации прошло: ~ 6 лет и 12 месяцев

Web-сайт: http://obmen.ws
Web-сайт: http://ofx.xyz

текущий объем долга: 733.75 WMZ и 1787.06 WMС

Другие WM-идентификаторы: WMID 541010266893

Правила оформления скринов
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morg на форуме  
Старый Сегодня, 21:27
#2
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 20,204
Благодарностей: 17,443
Записей в блоге: 54
УГ: 18
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: WMID 274805014240 - приём лимитов доверия
Что интересно:
В заявке
Цитата:
Местоположение: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (определено по ip)
А в аттестате
Цитата:
Город/Страна: Украина
__________________
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Угадай курс BTC/USD $100!!! | Открыть счет в компании FXOpen
Официальный обменник MMGP
morg на форуме  
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Метки
obmen.ws, ofx.xyz, wmid 274805014240, wmid 541010266893
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