Cash Money Life - финансовый агрегатор криптовалютных систем - лохотрон! - Черный список сервисов криптовалют | MMGP

На сайте Cash Money Life
, расположенном по адресу dopebiz.ru
написано следующее:
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Зарегистрируй свой CML-кошелек и начни зарабатывать на крипто-валюте ежедневно, на полном автомате, гарантировано!
Что же такое Cash Money Life
?
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Cash Money Life - это финансовый агрегатор криптовалютных систем. Каждый пользователь (который зарегистрирован) каждый день получает свой % от общего оборота системы. Чем больше пользователей в нашей системе зарегистрировано - тем быстрее мы поднимаемся и развиваемся в криптовалютной сфере.
На самом деле никакого отношения к криптовалютам данный лохотрон не имеет! А зарабатывают здесь не пользователи, а мошенник, создавший этот лохотрон! И я вам сейчас это докажу...
1. Регистрации здесь (как обычно в подобных лохотронах) нет никакой! Достаточно оставить поля пустыми и нажать кнопку "Регистрация" - и вы уже в личном кабинете, где вас приветствует ваш персональный менеджер #748 (хотя на самом деле он единственный на всех) Дмитрий Гордеев dopebiz.ru/registration.php
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Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Гордеев, я буду вашим личным менеджером в системе CML. Идёт создание Вашего CML-кошелька, на это уйдёт буквально считанные секунды, пожалуйста подождите.
Спасибо за регистрацию!
2. После создания кошелька вас перебросит на подготовленную страницу "внутри кошелька" dopebiz.ru/my.php
Но здесь уже оказывается, что система Cash Money Life
теперь называется BitPay
, а только что зарегистрированный CML-кошелек
непонятным образом стал BitPay-кошельком
! Вот и думайте: то-ли мошенник просто забыл исправить названия, то-ли просто запутался...
3. После запуска системы Bitpay
нужно подождать 3 минуты, чтобы заработать 260$ dopebiz.ru/start.php
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Работа началась!
Система Bitpay запущена, сейчас мы начнём работать с криптовалютными биржами, а вам нужно лишь подождать. Ваша прибыль с успешных сделок составляет 80%!
Пожалуйста, подождите в течении 3-х минут, не закрывайте страницу, скоро мы закончим работу!
4. А ровно через 3 минуты (по таймеру на странице) ваш личный менеджер огласит итоги и попросит оплатить работу системы и менеджера #742 - dopebiz.ru/apply.php
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За сегодня вы заработали: 260$ = 15 158 рублей!
Работа завершена! На сегодня всё, вам остаётся вывести средства и придти к нам завтра. Каждый день вы будете зарабатывать примерно 200-500$, поздравляю Вас!
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Для того, что бы вывести средства оплатите работу менеджера #742, это стоит всего 89 рублей. После оплаты вы сможете моментально вывести средства!
Менеджер #742 - это, судя по всему, и есть создатель данного лохотрона, который будет собирать на своем кошельке дань с любителей халявы...
Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!
Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!