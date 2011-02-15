Инвестиционная платформа Scrinium объявляет о запуске pre-ICO - Новости криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,305 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Инвестиционная платформа Scrinium объявляет о запуске pre-ICO

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:16
#1
Новости криптовалют
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 17,017
Благодарностей: 1,844
УГ: 42
КП: 0.120
подарки
Инвестиционная платформа Scrinium объявляет о запуске pre-ICO

Scrinium с гордостью объявляет о запуске pre-ICO, который пройдет с 11 декабря 2017 года по 1 января 2018 года.

Scrinium - это система, основанная на блокчейне эфириума, предоставляющая пользователю возможность создавать инвестиционный портфель, копировать сделки успешных трейдеров и получать прибыль без каких-либо усилий. Платформа Scrinium основывается на анализе эффективности миллионов трейдеров по всему миру и выбирает наиболее подходящих для успешного копирования сделки. Таким образом, инвестор не должен выполнять какие-то сложные аналитические действия, чтобы иметь возможность участвовать в торговле. Компания была основана в начале 2017 года Себастьяном Форбс и Джорджем Панцис.

pre-ICO стартует 11 декабря, в ходе которого будет продаваться 18 млн токенов SCR, а все оставшиеся непроданные токены будут продаваться во время ICO. Компания планирует использовать привлеченный капитал на разработку платформы и представить бета-версию уже в мае 2018 года.

__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
🔥Зарабатывай на добыче золота! Бонус +15% ICO GOLDEA уже стартовал!🔥
⇨ ✅ТОПОВЫЕ НОВОСТИ КРИПТОВАЛЮТ НА MMGP.RU ✅
Alcest на форуме  
Ответить
Метки
ico, криптовалюта, портфель инвестиций, токены
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[pre-ICO\ICO][BOUNTY] Scrinium-инвестиционная платформа 11.12.17-11.03.18 forfor Предстоящие ICO 0 27.11.2017 16:41
Инвестиционная платформа CrowdWiz.io объявляет об ICO Alcest Новости криптовалют 0 31.08.2017 13:31
Децентрализованная платформа AdEx объявляет о своем запуске и продаже своих маркеров Alcest Новости криптовалют 0 30.06.2017 01:06
ConsenSys объявляет о запуске Академии блокчейн-разработчиков pilot10 Новости криптовалют 0 26.05.2017 20:21
eForexGold объявляет о запуске бесплатного каталога по обмену линками 4xman Биржи ссылок 0 15.02.2011 21:46

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар rocafella
BMP - www.blackmarketprofit.com
От rocafella в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Dimons
Buxstones.com - Отличный Букс
От Dimons в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Forex-Broker analitics
Финансовая компания Forex-Broker: На FOREX снова бегство от рисков.
От Forex-Broker analitics в разделе «Аналитика от компаний»
Аватар pilot10
В Индии могут прекратить работу криптовалютные биржи
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Женщине в обменнике выдали лишние $1625. Теперь ее ищет милиция.
От Ushakov в разделе «Политика и экономика»
Аватар Meggido
Необходимо ваше мнение по поводу продажи сайта
От Meggido в разделе «Сайтостроение: общий форум»
.     
Пользователей
433,305
Тем
502,644
Сообщений
12,612,871

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram