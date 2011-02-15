Инвестиционная платформа Scrinium объявляет о запуске pre-ICO - Новости криптовалют | MMGP

Scrinium с гордостью объявляет о запуске pre-ICO, который пройдет с 11 декабря 2017 года по 1 января 2018 года.
Scrinium - это система, основанная на блокчейне эфириума, предоставляющая пользователю возможность создавать инвестиционный портфель, копировать сделки успешных трейдеров и получать прибыль без каких-либо усилий. Платформа Scrinium основывается на анализе эффективности миллионов трейдеров по всему миру и выбирает наиболее подходящих для успешного копирования сделки. Таким образом, инвестор не должен выполнять какие-то сложные аналитические действия, чтобы иметь возможность участвовать в торговле. Компания была основана в начале 2017 года Себастьяном Форбс и Джорджем Панцис.
pre-ICO стартует 11 декабря, в ходе которого будет продаваться 18 млн токенов SCR, а все оставшиеся непроданные токены будут продаваться во время ICO. Компания планирует использовать привлеченный капитал на разработку платформы и представить бета-версию уже в мае 2018 года.