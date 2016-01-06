Мультивалютный холодный кошелек Jaxx - Криптовалютные кошельки | MMGP

Jaxx является холодным кошельком, а это означает, что данный кошелек не имеет веб версии, которую не надо скачивать, а можно просто зайти в свой кабинет, используя логин и пароль, его надо скачивать на компьютер или мобильное устройство.
Сайт кошелька JAXX
Ссылка для скачивания: https://jaxx.io/downloads.html
Доступны следующие версии для скачивания кошелька:
Desktop (Windows) Общая версия для Windows
Chrome Extension Специальная версия для расширения в браузере Хром
Мобильные версии:
1. Мобильная версия для Android, которую вы можете скачать через Google Play.
2. Мобильная версия для iPhone, которую можно скачать через App Store.
Поддерживаемые криптовалюты
Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Dash, Zcash. Это далеко не полный перечень всех поддерживаемых криптовалют. Кошелек постоянно развивается, добавляются новые криптовалюты, также по мере развития проекта добавляются новые токены. Особенностью кошелька является то, что он подключен непосредственно к бирже. Поэтому обмен криптовалют осуществляется прям из кошелька. Это достаточно необычно, так как кошелек "Холодный", то есть непосредственно установленный на устройство.
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Jaxx – детище канадской компании Decentral, которая официально зарегистрирована в Торонто. Кошелёк Jaxx считается одним из самых популярных в криптосообществе. Его огромная популярность объясняется тем, что на кошельке Jaxx можно хранить как популярные криптовалюты, такие как BTC и ETH, уже хорошо известные и зарекомендовавшие, так и новые валюты и токены популярных ICO, такие как Qtum, Civic, Augur, EOS и ещё несколько десятков других валют и токенов.
Безопасность криптокошелька
Прежде всего говоря о безопасности, следует учесть, что кошелек холодный, то есть скаченный на устройство. Все ключи безопасности хранятся непосредственно на самом устройстве и не передаются на сервер. Таким образом, исключена кража ключей с сервера.
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Уязвимым местом всех холодных кошельков является само устройство, на котором расположен кошелек. Поэтому очень внимательно относитесь к сохранности этого устройства. Ведь его могут украсть, оно может поломаться и потеряться.
Особенности безопасности:
Позволяет создавать бэкапы и восстанавливать кошельки на других устройствах (при краже устройств, их потери);
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Очень полезная функция. Воспользуйтесь ей и создайте резервную копию ключей, которую храните на другом устройстве. Это поможет вам в случае кражи устройства сохранить деньги на кошельке
Имеет функцию платёжного PIN-кода, который защищает средства от несанкционированного использования третьими лицами (безопасность никогда не бывает лишней);
Предоставляет приватный ключ, который доступен только владельцу кошелька.
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Приватный ключ дает доступ к вашему кошельку. Очень внимательно относитесь к его сохранности и не теряйте.