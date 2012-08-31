Coinbase добавит поддержку SegWit - Биржи криптовалют | MMGP

Ведущая биткоин-компания Coinbase официально подтвердила планы по добавлению поддержки протокола Segregated Witness (SegWit).
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«Мы работаем над добавлением поддержки SegWit и в скором времени сделаем официальное заявление»,
— говорится в официальном Twitter калифорнийской компании.
Также в Coinbase сообщили, что компания намерена нанять дополнительный штат разработчиков для офисов в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Лондоне, которые будут работать над дальнейшим развитием биткоин-инфраструктуры.
Дополнительно в планах компании расширить штат службы поддержки: ожидается, что к марту 2018 года он будет в 16 раз превышать количество людей, которые работали на этой позиции по состоянию на январь 2017.
Напомним, ранее Coinbase неоднократно подвергалась критике со стороны сообщества за отсутствие внятной политики в отношении поддержки SegWit. Кроме того, компания была одним из активных сторонников хардфорка SegWit2x, за что даже попала в «черный список» Bitcoin.org.
Немаловажно, что Coinbase обладает одной из крупнейших пользовательских баз в биткоин-индустрии, и поддержка SegWit наверняка окажет позитивное воздействие как на общее количество SegWit-транзакций в сети, так и на снижение комиссий.