В США впервые остановлено ICO в экстренном порядке - Горячие новости | MMGP

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В США впервые остановлено ICO в экстренном порядке

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В США впервые остановлено ICO в экстренном порядке
Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США впервые вмешалась в проведение первичного размещения токенов (ICO) в экстренном порядке в связи с подозрениями в мошенничестве.

Как говорится в сообщении SEC, ее новый департамент по борьбе с киберпреступлениями (Cyber Unit) заморозил активы компании PlexCorp, которая проводила ICO токена PlexCoin, обещая инвесторам прибыль в размере 1354% за 29 дней.

В рамках ICO уже продано более 81 млн токенов PlexCoin за $15 млн.

SEC выдвинула официальные обвинения против гражданина Канады Доминика Лакруа, его партнера Сабрины Паради-Руайе и его компании PlexCorps. Власти Квебека ранее преследовали Лакруа за аналогичные нарушения.

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