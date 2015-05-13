Криптовалюта IOTA за последние сутки выросла на 53% - Новости криптовалют | MMGP
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Криптовалюта IOTA за последние сутки выросла на 53%

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Имя: Станислав
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Криптовалюта IOTA за последние сутки выросла на 53%

Рынок криптовалют всегда развивается в интересно. В то время как большинство людей следит за Bitcoin Core и Ethereum, криптовалюта IOTA достигла нового рекордного максимума. На данный момент IOTA оценивается в $2.8, что является большой победой в сравнении с предыдущим месяцем. Никто точно не знает, будет ли расти цена на IOTA, но есть опасения по поводу того, что это классический памп.

В мире криптовалют мы видели множество разновидностей пампа (намеренная массовая скупка криптовалюты, нацеленная на искусственное повышение курса до максимальных значений). Фактически, памп возникает еженедельно, в основном затрагивая мелкие криптовалюты. Похоже, что IOTA столкнулась с большим количеством спекулянтов, что очень сильно настораживает.

Никто не удивляется, что все криптовалюты процветают благодаря спекуляции, в первую очередь. Месяц назад IOTA стоила $0.37. Любой, кто купил данную криптовалюту по такой цене, сегодня можно смело зафиксировать 700% отдачу от своих инвестиций. Как будет развиваться ситуация дальше, не понятно.

Одна вещь, которая работает в пользу IOTA - это большой объем торговых операций. В течение последних 24 часов рынок увидел торгов на $768 млн и дает некоторую возможность для дальнейшего роста цены. Если посмотреть на ситуацию с другой стороны, вряд ли мы увидим, что в ближайшие дни IOTA достигнет $3 или выше. Максимум эта тенденция сохранится на уровне $2.8. Учитывая, что в обращении находится более 2,77 млрд токенов, такой прирост в цене подтолкнет рыночную капитализацию криптовалюты намного выше, нежели $10 млрд. Больше всего торговых операций происходит на Bitfinex, почти 60%, что является довольно пугающей цифрой. Особенно когда люди обеспокоены платежеспособностью и поведением Bitfinex в последнее время.

Никто не знает, будет ли IOTA расти дальше. Несмотря на то, что сейчас графики демонстрируют исключительно бычье настроение, это не значит, что криптовалюта не является переоцененной. IOTA имеет большой потенциал, разработчики способны удивить своими продуктами, будем наблюдать.

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