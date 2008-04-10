SPINWIN.CC - 100% RCB - Реферальные и страховые предложения | MMGP

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SPINWIN.CC - 100% RCB
Приветствую.
Сразу к делу, без сантиментов и дифирамбов.
Предлагаю рефбэк 100% с каждого вклада в проект spinwin. cc
Это составляет 5% от суммы вклада.
Платежки(комиссия платежки за ваш счет) - ПМ, Пейер, Адва, бтс(тут, правда, комиссия великовата и минималка на вывод)
Связь - скайп(goldeuro599), телеграмм(@daxa), личка на форуме.
spinwin.cc/?ref=daxa или ссылка в подписи
Тема для обсуждения есть тут, на форуме.
Проект интересен размером процентов и беспроигрышной лотереей - весьма оригинально на сегодняшний день.
Успехов и удачи нам, игрокам.