Еще четыре криптовалютные биржи получили лицензию на работу в Японии - Горячие новости криптовалют | MMGP

Еще четыре криптовалютные биржи получили лицензию на работу в Японии





Еще четыре криптобиржи получили одобрение на деятельность в Японии.



В конце прошедшей недели японское агентство финансовых услуг (FSA) одобрило еще 4 заявления на открытие криптовалютных бирж. Одобрение получили криптобиржи Tokyo Bitcoin Exchange Co. Ltd, Bit Arg Exchange Tokyo Co. Ltd, FTT Corporation и Xtheta Corporation, информирует Bitcoin.com.



Согласно официальному ресурсу FSA, 3 из 4 вышеназванных организаций получили одобрение только для работы с обменом биткойнов (BTC). Только криптовалютная бирже Xtheta получила одобрение для работы с дополнительными альткоинами: BTC, LTC, BCH, XRP, XEM, ETH, ETC, MONA и XCP.



Это уже второй раз, когда FSA утвердила список криптобирж, которым разрешена деятельность. Первый раз был 29 сентября, когда 11 криптобиржам было разрешено работать.



Кроме этого в FSA в настоящее время рассматривают еще несколько заявок, в том числе и от крупнейшей в Японии криптобиржи Coincheck.



В ноябре FSA был опубликован документ, в котором подробно разъясняется административная политика FSA, в том числе по криптобиржам и первоначальным предложениям криптотокенов (ICO). В нем объясняется, как будут регулироваться криптобиржи.







По материалам: https://forklog.com/eshhe-chetyre-kr...botu-v-yaponii



