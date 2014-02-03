Это цифровой пузырь растет или фиаты обесцениваются? - Bitcoin | MMGP
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Это цифровой пузырь растет или фиаты обесцениваются?

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Это цифровой пузырь растет или фиаты обесцениваются?
С конца 2013 года биткоин преследует молва о том, что он является очередным инвестиционным пузырём. Сегодня разговоры о прогнозе курса биткоина не прекращаются. Горячий материал для размышлений заставляет многих экономистов задуматься, рассматривая лидера цифровых валют под разными ракурсами, и в очередной раз высказать свежее мнение о том, произойдет ли большой хлопок цифрового пузыря или нет? А почему все решили, что именно плод работы Сатоши Накамото должен разлететься в щепки?

Тем не менее, пузырь это или нет, но bitcoin невозмутимо относится к негативной прессе, уделяя особое внимание огромному количеству инвесторов и увеличению перспективных рыночных условий. Хотя многие скептически отмахиваются от процветающего будущего популярной монеты, так как прекрасно осознают, что произойдет, если вдруг катастрофический провал все же произойдет, и рынок цифровых валют, сложится, как карточный домик.

Риск для мировой экономики


Очевидной отправной точкой будет обсуждение того, что произойдет со всеми теми, кто вложил массу денег в биткоин, если он рухнет. Естественно, все они потеряют деньги. Но более интересно рассмотреть влияние на глобальную экономику этой революционной денежной системы.

Честно говоря, если биткоин и другие криптовалюты будут уничтожены с лица земли, глобальная экономика едва ли ощутит это. Лидирующая монета крохотная по сравнению с некоторыми другими крупными игроками рынка. Та же самая сфера жилой недвижимости в 500 раз больше, чем bitcoin.


Провал цифрового рынка не повлияет на австралийский доллар, потому что на данный момент никто не использует его. Хотя существуют триллионы оборотов в австралийском долларе, тогда как оборот топовой монеты составляет общую сумму не более 200 миллиардов долларов. Это почти ничего по сравнению с триллионами в иностранной валюте.
Что касается кредитов, то практически не существует доказательств того, что кто-то заимствует деньги, чтобы покупать биткоин и другие криптовалюты. Так что кредиторы с банкирами на цифровых монетах не зарабатывают ничего.

Кому выгодно раздувать искру?


Более масштабный bitcoin эффект даже для скептиков не настолько грандиозен. Многие называют его пузырем из-за его размера и скорости его принятия. Но, как было сказано ранее, эта монета все еще находится на раннем этапе принятия. Она слишком мала и слишком молода, чтобы стать пузырем.

Если же скептически настроенные аналитики окажутся правы, и негативный прогноз курса биткоина оправдается, то пострадают лишь те люди, которые торгуют им, принимают в качестве оплаты за товар и сервис, являются владельцами криптобирж, обменников и кошельков. Но опять же обмены не требуют больших накладных расходов для начала своей деятельности, поэтому если лидер упадет, они всё равно останутся на плаву. Получается, что никому не выгодно раздувать искру и поджидать огонь.

Пузыри для больших мальчиков


Таким образом, становится очевидным тот факт, что, поскольку крушение биткоина и других видов криптовалют не может иметь никакого влияния на мировой рынок, цифровая монета слишком мала, чтобы даже рухнуть. Эффект bitcoin падения повлияет только на тех, кто вложил в него деньги - немного похоже на бизнес-предприятие. Но когда деловое предприятие терпит неудачу, оно не рассматривается как пузырь или что-то в этом роде.

Кто-то следит за золотом?


Возможно, разговоры о пузырях нужно оставить на данный момент времени, а обратить внимание на привычные фиаты? По мере снижения валютных курсов единственная форма децентрализованной валюты, которая является биткоином и другими криптовалютами, в конечном итоге обгоняет резервные фиаты.

В настоящее время существует две формы активов, которые не подвергаются контролю и манипулированию правительствами, - это bitcoin и золото. Но, как продемонстрировало индийское правительство в конце 2016 года, из-за его физических характеристик золото может быть конфисковано и возвращено властями по их желанию. С bitcoin конфискация средств и активов пользователей невозможна, если пользователи хранят свои монеты на аппаратном кошельке.

Одним из основных преимуществ биткоина над золотом является его переносимость. Золото является жизнеспособным хранилищем стоимости, учитывая, что инвесторы могут хранить большие суммы денег в активе. Но передать золото, особенно через границы, трудно.

В завершение


Учитывая, что биткоин и другие виды криптовалют остаются единственной жизнеспособной альтернативой фиатным средствам, снижение выпущенных правительством денег будет по-прежнему приводить больше инвесторов и обычных потребителей на рынок цифровых монет.



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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru



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