Российский игровой стартап Playkey привлек более $13.000.000 инвестиций по итогам ICO - Горячие новости | MMGP

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Российский игровой стартап Playkey привлек более $13.000.000 инвестиций по итогам ICO

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Российский игровой стартап Playkey привлек более $13.000.000 инвестиций по итогам ICO


Российский игровой стартап Playkey привлек более $13.000.000 инвестиций по итогам ICO.


Российский стартап Playkey, занимающийся разработкой децентрализованной игровой облачной платформы с использованием технологии blockchain, в результате пресейла и первичного размещения криптотокенов привлек инвестиции на общую сумму более 13.000.000 долларов в криптовалюте.

Пресейл компании был запущен в конце сентября и продолжался до конца октября в ходе которого было привлечено $3.500.000 в цифровой валюте Биткоин и Эфириум.

Полноценную ICO-кампанию стартап проводил в течении ноября этого года собрав инвестиционные средства в этих же криптовалютах.

В рамках ICO стартапом было выставлено под реализацию 60.000.000 криптотокенов PKT, но удалось реализовать всего 12.000.000 PKT о чем сообщается на сайте компании.

Инвестиции были получены по большей части от частных вкладчиков при участии инвестиционных фондов Uncharted Capital, Allrise и G2H2 Capital, которые инвестировали более 1.000.000 долларов каждый.


Деятельность стартапа.
Стартап-компания в первое время занималась разработкой и внедрением облачной игровой площадки благодаря которой геймеры со слабыми или старыми персональными компьютерами, ноутбуками могли играть в игры требующие больше ресурсов и делать это через облачное подключение к серверам стартапа.

Ежемесячная подписка стоит 1290 руб. Также в эту стоимость входит доступ к базе игр, которые геймерам не приходится приобретать.

На фоне очередной волны роста популяризации цифровых валют за последние 2 года, стартап принял решение задействовать blockchain-технологию и начал разработку платформы в которой присутствует возможность у владельцев мощных компьютеров предоставлять игрокам облачный доступ к своему оборудованию напрямую, за что и будут получать криптовалюту PKT.

Полученные инвестиции в ходе ICO-кампании стартап планирует нацелить на разработку P2P-модели и расширение на американском и азиатском рынках. В планах стартапа запустить P2P-платформу для всего мира в следующем году.

На первоначальной стадии криптотокены позволят игрокам оплачивать игровое время, а в дальнейшем - платить за разные внутриигровые сделки.

Стартап-компания Playkey была основана в 2012г. На текущий момент, по данным компании, у проекта около 2.500.000 игроков в месяц и больше 45 разработчиков. Для доступа геймеров к играм, стартап заключил договоренности с такими игровыми компаниями как Ubisoft, Bethesda, Wargaming и др.

В начале текущего года компания Playkey привлекла инвестиции на общую сумму 1.500.000 долларов от немецкого провайдера Darz, а летом - 160.000.000 руб. от ФРИИ. Со слов сооснователя стартапа Егора Гурьева, стартап победил в акселераторе Startup Sauna в Сингапуре.


По материалам: https://rb.ru/news/playkey-ico

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инвестиции в криптовалюты, крипто, криптовалюта, криптовалюта майнинг, криптовалюты
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