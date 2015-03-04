Российскому модному рынку предрекли катастрофу - Горячие новости | MMGP

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Российскому модному рынку предрекли катастрофу

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Российскому модному рынку предрекли катастрофу


Российский fashion-рынок может потерять свыше 800 миллиардов рублей, сообщили корреспонденту «Ленты.ру» представители Союза русских байеров в понедельник, 4 декабря.

В 2016 году оборот сегмента одежды, аксессуаров и обуви в России составил 2,8 триллиона рублей, что намного ниже докризисных показателей. По мнению союза, в стране завышен лимит на беспошлинные покупки в зарубежных онлайн-магазинах (1000 евро). Для сравнения, в большинстве европейских стран этот лимит составляет около 22 евро, в Китае — 7 евро.

Союз русских байеров, в который входит около тысячи представителей модного ретейла из 50 регионов страны, выступает за скорейшее принятие законопроекта о введении пошлин на посылки дороже 20 евро из зарубежных онлайн-магазинов. «Иначе отечественный fashion-рынок ожидает катастрофа уже в ближайшее время», — отметили в организации.

В настоящий момент документ находится на рассмотрении в Госдуме. «Введение пошлин не изменит ситуацию за один миг. Но если не принять необходимых мер сейчас, то в следующем году мы можем зафиксировать падение оборота в торговле еще на 30 процентов», — отметила президент союза Елена Бугранова.

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