Бумаги "Татнефти" обновили исторический максимум на корпоративных новостях - Горячие новости | MMGP
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Бумаги "Татнефти" обновили исторический максимум на корпоративных новостях

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Бумаги "Татнефти" обновили исторический максимум на корпоративных новостях
. Бумаги "Татнефти" &amp;lt;TATN&amp;gt; обновили исторический максимум на Московской бирже (привилегированные и обыкновенные акции растут в цене на 6 и 11%) на фоне не оправдавшихся опасений по размеру инвестиций в 2018 году и ожиданиях хороших дивидендов, свидетельствуют данные торгов.
К 18.10 мск привилегированные акции "Татнефти" росли на 6,02% - до 374,9 рублей (ранее уже подскакивали на 6,6% - до 377 рублей), обыкновенные - на 11,58%, до 513 рублей. Индекс Мосбиржи при этом рос на 0,73%.
"Татнефть" в 2018 году планирует направить на инвестпрограмму 98,8 миллиарда рублей, что на 3,7% больше прогноза на 2017 год, следует из материалов компании. Прогноз по объему инвестпрограммы на 2017 год составляет 95,3 миллиарда рублей.
"Татнефть" планирует увеличить инвестиции в 2018 году на 3,7%, до 98,8 миллиарда рублей. Существовали опасения, что сумма будет существенно выше, что могло отразиться и на объеме выплаты дивидендов", - комментирует аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
"Татнефть" демонстрирует опережающий рост продаж к себестоимости в этом году, свободный денежный поток резко вырос на этом фоне. Я полагаю, что новость будет хорошо воспринята инвесторами. Для долгосрочных инвесторов важным критерием является то, как компания расставляет приоритеты. Госкомпании обычно вкладывают все свободные средства в низкорентабельные инвестпрограммы, а также дополнительно занимают для этого деньги", - говорит Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".
"Татнефть" выплатит акционерам около 75% прибыли по итогам трех кварталов - это больше, чем другие госкомпании, отметил он. "Я полагаю, что в будущем "Татнефть" останется лидером по росту акционерной стоимости", - добавил эксперт.

Источник/МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ.
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