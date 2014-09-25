Нефть упала ниже $58 из-за роста американской добычи - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

4 декабря 2017, fdlx.com / Нефть упала ниже 58 долларов за баррель, так как инвесторы взвесили рост американской добычи против обещаний ОПЕК увеличить выпуск продукции в конце следующего года.
Фьючерсы упали на 1,3 процента в Нью-Йорке, после добавления 1,7 процента в пятницу. ОПЕК и ее союзники, в том числе Россия, согласились сохранить сокращение поставок, и усилить расширение с включением Нигерии и Ливии.
Руководители трех крупнейших независимых американских буровых компаний заявили, что, хотя они не будут увеличивать активность только потому, что цены растут, они все равно будут увеличивать добычу.
Нефть продвинулась в течение последних трех месяцев на фоне оптимизма, что сокращение объемов производства странами экспортерами нефти, и ее партнерами, помогает сбалансировать рынок. Тем не менее, американские конкуренты расширяют свои операции, а бурильщики добавили две нефтяные вышки.
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В сделке ОПЕК в основном будут работать страны, не члены ОПЕК, — сказал Евгений Вейнберг, глава отдела исследований сырьевых товаров Commerzbank AG во Франкфурте, — даже если ОПЕК обеспечит обещанные сокращения, а цены будут оставаться достаточно высокими, основной результат будет заключаться в том, что сланцевые бурильщики в США добавляют около 1 млн баррелей в день дополнительной добычи.