Нефть упала ниже $58 из-за роста американской добычи - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,294 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Нефть упала ниже $58 из-за роста американской добычи

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:36
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 4,509
Благодарностей: 772
УГ: 112
КП: 0.037
подарки
Нефть упала ниже $58 из-за роста американской добычи
4 декабря 2017, fdlx.com / Нефть упала ниже 58 долларов за баррель, так как инвесторы взвесили рост американской добычи против обещаний ОПЕК увеличить выпуск продукции в конце следующего года.



Фьючерсы упали на 1,3 процента в Нью-Йорке, после добавления 1,7 процента в пятницу. ОПЕК и ее союзники, в том числе Россия, согласились сохранить сокращение поставок, и усилить расширение с включением Нигерии и Ливии.

Руководители трех крупнейших независимых американских буровых компаний заявили, что, хотя они не будут увеличивать активность только потому, что цены растут, они все равно будут увеличивать добычу.

Нефть продвинулась в течение последних трех месяцев на фоне оптимизма, что сокращение объемов производства странами экспортерами нефти, и ее партнерами, помогает сбалансировать рынок. Тем не менее, американские конкуренты расширяют свои операции, а бурильщики добавили две нефтяные вышки.

Цитата:
В сделке ОПЕК в основном будут работать страны, не члены ОПЕК, — сказал Евгений Вейнберг, глава отдела исследований сырьевых товаров Commerzbank AG во Франкфурте, — даже если ОПЕК обеспечит обещанные сокращения, а цены будут оставаться достаточно высокими, основной результат будет заключаться в том, что сланцевые бурильщики в США добавляют около 1 млн баррелей в день дополнительной добычи.
источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Белисимо! Лучший регистратор доменов в сети!
Бронируй отели по лучшим ценам, возврат 10% от стоимости!
ttxz на форуме  
Старый Сегодня, 20:23
#2
Топ Мастер
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 7,712
Благодарностей: 1,788
УГ: 170
КП: 0.037
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Нефть упала ниже $58 из-за роста американской добычи
Крах сланцевой аферы всё ближе.
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

PROFIT-HUNTERS.BIZ: ЛУЧШИЙ ХАЙП ПОРТАЛ В РУНЕТЕ! ВОЗВРАЩАЕМ ПОТЕРИ!
NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа!!! EV SSL
assss на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Цена биткоина упала ниже $1150 на фоне нового роста Ethereum pilot10 Новости криптовалют 4 19.03.2017 01:39
Вынуждены продавать нефть ниже стоимости добычи… mokin35 Новости в мире финансов и инвестиций 21 29.01.2016 15:41
Нефть Brent упала ниже $33 за баррель Саша Чакки Новости в мире финансов и инвестиций 6 08.01.2016 11:01
Цена на нефть упала ниже 60 долларов Faint Новости в мире финансов и инвестиций 4 28.12.2014 17:23
Нефть резко упала и уже ниже 95$ (Brent) Shalom Новости в мире финансов и инвестиций 14 07.10.2014 12:00

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар myhyipsnet
Fiesta Finance - fiesta-finance.com
От myhyipsnet в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alexe2008
Приснился сон про ММГП...
От Alexe2008 в разделе «Курилка»
Аватар Alex356
Россия осталась без валюты
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар dmitrytkachev
"Газпром" перекроет идущий в Европу через Украину газ
От dmitrytkachev в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TenDemon
Владимир Путин встретится с главами нефтяных компаний 1 марта
От TenDemon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Drum13
Фейсбук переписывает правила рекламного рынка
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
433,294
Тем
502,629
Сообщений
12,612,336

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram