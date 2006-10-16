Money Cleaner - Зарабатывайте на удалении вирусов в интернете - лохотрон! - Список интернет мошенников | MMGP

Перед вами очередные "борцы за чистоту интернета". При помощи онлайн антивируса Money Cleaner
, расположенного на сайте moneysblogs.download
они не только удаляют вирусы из интернета, но и предлагают всем желающим на этом зарабатывать от 25 000 рублей в сутки!
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Money Cleaner - онлайн антивирус на основе нейронной сети, объединяющий передовые технологии и системы борьбы с компьютерными вирусами, взломами и несанкционированными доступами к данным, в глобальной сети интернет.
Наша основная задача, сделать интернет безопасным для пользователей во всем мире. Наша платформа разработана и финансируется при поддержке крупных IT холдингов и грантов от со всего мира.
Специфика платформы в том, что мы практически не используем мощности своих серверов, не арендуем дополнительные площади и.т.д. Используя нейронные технологии, мы равномерно распределяем работу платформы среди обычных пользователей, позволяя им заработать. Такой подход, позволяет нам сосредоточиться исключительно над качеством работы платфомы, ее програмным обеспечением и экономить массу денежных средств.
Таким образом, все остаются в плюсе: Вы подключаете свое устройство к нашей платформе и зарабатываете от 25 000 рублей в день. Благодаря такой схеме работы, мы экономим бюджет и вкладываем его в развитие системы. Подключайтесь прямо сейчас и начните зарабатывать от 25 000 рублей в день - это очень просто!
Отзывы на сайте - тема для отдельного разговора или яркий пример наплевательского отношения мошенника к посетителям его детища! Все они написаны лишь для галочки, не вдаваясь в подробности. В итоге 3 человека написали отзыв от лица Василия Кинолазова
, причем одна из них женщина! А еще один мужчина, который "удалил уже вагон и тележку этих вирусов" пишет от имени Зинаиды Щукиной
.
Регистрации здесь нет никакой - достаточно ввести по 1 символу в два поля (логин и пароль). Поэтому очень непонятен отзыв Стаса Носаголова
, которому в регистрации помогала дочь!
После "регистрации" вы попадете в личный кабинет, где, собственно, и происходит борьба с вирусами...
moneysblogs.download/start.php
После запуска "системы заработка денег" (нужно нажать на кнопку "Старт"), можно будет посмотреть анимацию, как вы удаляете вирусы и зарабатываете деньги!
Итогом станет надпись на весь экран:
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Удалив 427 420 вирусов
Вы заработали 42 742 рублей
Вывести заработанные деньги
Но вывести, как обычно в лохотронах, ничего не получится! Оказывается, при борьбе с вирусами вы использовали секретное оружие под названием Medusa antidetect
, а за удовольствие надо платить!
В данном случае за "использование интеллектуальной сети" вы должны заплатить не существенную комиссию в размере 90 рублей!
moneysblogs.download/uslugi.php
Здесь мошенник немного ошибся: нужно было написать не "не существенную комиссию"
, а несуществующую
комиссию за несуществующую услугу для вывода несуществующих денег!
Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!
Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!