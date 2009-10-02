Копирайтер Криптовалюты. - Копирайтинг | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Копирайтер Криптовалюты.

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Все о копирайтинге и рерайтинге, как о бизнесе. Кто такой копирайтер? Как правильно создавать тексты, а также рекламные (продающие) тексты? Как продавать свои тексты? и многое другое. Покупка и продажа текстов, Сервисы и услуги
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Старый Сегодня, 19:02
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.12.2017
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Копирайтер Криптовалюты.
Добрый день)
Я ищу ЗНАЮЩЕГО копирайтера по теме "Криптовалюта".
Если вас это интересует, то дайте знать)

Будет проводиться собеседование голосом, если вы ответите на все вопросы по теме, то работа ваша)

Добавляйтесь в скайп или телеграмм с пометкой "Криптовалюта" ( низкий рейтинг тут, не могу писать в ПМ)

Skype: Content Maker Studio
Telegram: @contentmakerstudio

__________________
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