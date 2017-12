Libella - libella.me - HYIP с почасовыми планами | MMGP

NikNak67 Monitor-Invest.net



Регистрация: 01.04.2013 Сообщений: 23,939

Libella - libella.me Я не админ/владелец проекта, проект Libella добавлен на мониторинг



Старт 30.11.17







Посмотреть/Зарегистрироваться



Описание:



Мы являемся специалистами на рынке торговли BTC.



Мы используем рыночную тенденцию для получения прибыли для наших инвесторов.



Наш коллектив состоит из многих программистов и профессиональных трейдеров BTC.



Каждый из нас уверенно знает и понимает, что такое торговля BTC и как она работает.



Наша цель - стать одной из лучших торговых компаний в мире в ближайшие месяцы.



Мы здесь не для того, чтобы за короткое время начать и закрыть нашу деятельность, а создать устойчивую компанию с высокой финансовой устойчивостью и низким инвестиционным риском.



Инвестиционные планы:



+118% за 24 часа

Начисления каждые 6 часов



Мин/макс депозит: 1.18$/1188$



Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, LiteCoin, Ethereum, Dash



Выплаты: инстант



Реф.система: 8-1.8-0.8%



Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS, dedicated server







Наш депозит(листинг):



