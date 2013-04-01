Libella - libella.me - HYIP с почасовыми планами | MMGP
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Libella - libella.me

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 23,939
Благодарностей: 2,542
Записей в блоге: 35
УГ: 33
КП: 0.308
подарки
Libella - libella.me
Я не админ/владелец проекта, проект Libella добавлен на мониторинг

Старт 30.11.17



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Описание:

Мы являемся специалистами на рынке торговли BTC.

Мы используем рыночную тенденцию для получения прибыли для наших инвесторов.

Наш коллектив состоит из многих программистов и профессиональных трейдеров BTC.

Каждый из нас уверенно знает и понимает, что такое торговля BTC и как она работает.

Наша цель - стать одной из лучших торговых компаний в мире в ближайшие месяцы.

Мы здесь не для того, чтобы за короткое время начать и закрыть нашу деятельность, а создать устойчивую компанию с высокой финансовой устойчивостью и низким инвестиционным риском.

Инвестиционные планы:

+118% за 24 часа
Начисления каждые 6 часов

Мин/макс депозит: 1.18$/1188$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, LiteCoin, Ethereum, Dash

Выплаты: инстант

Реф.система: 8-1.8-0.8%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS, dedicated server



Наш депозит(листинг):

12.04.17 13:25 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14929128 from U4731311. Batch: 197278491. Memo: Shopping Cart Payment. Пополнение счета через PerfectMoney пользователем monitorinvestnet на 200.00 USD.
__________________
Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
http://monmaster.com/images/banners/1M468.gif
NikNak67 на форуме  
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Alphakz (Сегодня), xoa139 (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:31
#2
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.07.2017
Сообщений: 593
Благодарностей: 157
УГ: 5
КП: 0.000
Re: Libella - libella.me
Депозит в отличный проект!

Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
ab19b573-ef15-44eb-9e54-4c3b86625a05
Кому:
mint1187@yandex.ru
Снято:
-300.00 USD

Комиссия:
Без комиссии

Отправлено:
300.00 USD
Примечание:
Пополнение счета через AdvCash пользователем xoa139 на 300.00 USD

Проект платит!


Внутренняя транзакция API
Transaction ID:
950a64e0-6f24-43cc-aaf6-33fe84eff664
От:
mint1187@yandex.ru

Сумма:
144.55 USD
Примечание:
With love from LIBELLA.ME
__________________
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xoa139 на форуме  
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Alphakz (Сегодня), pMemory (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:42
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.10.2017
Сообщений: 27
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Libella - libella.me
Общий депозит 1080$!
Выводы:
Цитата:
Счет пополнен Уважаемый Metelsky Vladislav,
На ваш счет зачислены средства.



Дата время Тип перевода Статус

04.12.2017 13:41 Перевод внутри системы Выполнен

От

mint1187(@)yandex.ru

Сумма Комиссия

+203.73 USD 0.00 USD

Примечание

With love from LIBELLA.ME
Цитата:
Счет пополнен Уважаемый Metelsky Vladislav,
На ваш счет зачислены средства.



Дата время Тип перевода Статус

04.12.2017 12:26 Перевод внутри системы Выполнен

От

mint1187()yandex.ru

Сумма Комиссия

+93.51 USD 0.00 USD

Примечание

With love from LIBELLA.ME
Депозит:
Цитата:

Вывод средств Уважаемый Metelsky Vladislav,
C вашего счета списаны средства.



Дата время Тип перевода Статус

04.12.2017 12:38 Перевод внутри системы Выполнен

Кому

mint1187(@)yandex.ru

Сумма Комиссия

-390.75 USD 0.00 USD

Примечание

Пополнение счета через AdvCash пользователем Memory на 390.75 USD
Цитата:
Вывод средств Уважаемый Metelsky Vladislav,
C вашего счета списаны средства.



Дата время Тип перевода Статус

04.12.2017 01:23 Перевод внутри системы Выполнен

Кому

mint1187(@)yandex.ru

Сумма Комиссия

-690.60 USD 0.00 USD

Примечание

Пополнение счета через AdvCash пользователем Memory на 690.60 USD
__________________
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pMemory вне форума  
Сказали спасибо:
xoa139 (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:45
#4
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.10.2016
Сообщений: 291
Благодарностей: 64
УГ: 15
КП: 0.000
Депозит в классный проект:
Дата операции: 04 Дек 2017 17:21
ID операции: 438216881
Тип операции: перевод
Магазин: libella.me
Статус: выполнен
Сумма списания: 80.77 $
Сумма получения: 80.77 $

Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем lanat на 80.00 USD
Номер счета в магазине: 6013
и выплата
Дата операции: 04 Дек 2017 17:33
ID операции: 438223568
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 17.53 $
Комментарий: With love from LIBELLA.ME

От: P79481061
Благодарю
__________________
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lanatekleva вне форума  
Старый Сегодня, 18:45
#5
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.09.2017
Сообщений: 51
Благодарностей: 15
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Libella - libella.me
Депозиты
Transaction ID:
428929c8-135f-4593-8117-0944b76826a0
Кому:
mint1187*yandex.ru
Снято:
-80.00 USD
Отправлено:
80.00 USD
Примечание:
Пополнение счета через AdvCash пользователем Alpha на 80.00 USD

Transaction ID:
0b14fb18-8ebd-4290-a586-a39f68af5768
Кому:
mint1187*yandex.ru
Снято:
-30.00 USD
Отправлено:
30.00 USD
Примечание:
Пополнение счета через AdvCash пользователем Alpha на 30.00 USD

Transaction ID:
b4e01482-133b-4b9e-b999-f9b7249e7ebf
Кому:
mint1187*yandex.ru
Снято:
-30.00 USD
Отправлено:
30.00 USD
Примечание:
Пополнение счета через AdvCash пользователем Alpha на 30.00 USD

Transaction ID:
b85352a1-ede7-4ef0-afe5-f788df94f1d1
Кому:
mint1187*yandex.ru
Снято:
-30.00 USD
Отправлено:
30.00 USD
Примечание:
Пополнение счета через AdvCash пользователем Alpha на 30.00 USD
__________________
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Alphakz на форуме  
Сказали спасибо:
xoa139 (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:46
#6
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.11.2015
Сообщений: 849
Благодарностей: 334
УГ: 6
КП: 0.000
Re: Libella - libella.me
Выплаты с лучшего проекта!
Внутренняя транзакция API
Transaction ID:
c7be45af-d97f-484e-8211-ad2aa0a4e221
От:
mint1187@yandex.ru

Сумма:
22.13 USD
Примечание:
With love from LIBELLA.ME

04.12.2017 17:34:46
10753373
3 122,30 руб.
3 122,30 руб.
QIWI Кошелек 1236
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Старый Сегодня, 18:51
#7
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 1,279
Благодарностей: 312
УГ: 0
КП: 0.009
Re: Libella - libella.me
Инстант
9bdba7d2-55d2-47c8-84ea-2eded6ff6759
From:
mint1187@yandex.ru

Amount:
14.75 USD
Note:
With love from LIBELLA.ME
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Старый Сегодня, 18:51
#8
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.07.2017
Сообщений: 593
Благодарностей: 157
УГ: 5
КП: 0.000
Re: Libella - libella.me
Выплаты сегодня утром. Темки еще не было на ммгп, очень её ждал!Проект бомбический


Внутренняя транзакция API
Transaction ID:
0eceba0e-6b9c-4e8c-b7f4-e23e0125ef6b
От:
mint1187@yandex.ru

Сумма:
144.55 USD
Примечание:
With love from LIBELLA.ME
__________________
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xoa139 на форуме  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Alphakz (Сегодня), natasha21 (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:52
#9
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.10.2016
Сообщений: 53
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Libella - libella.me
Любимый проект от любимого админа, работает на ура, мой очередной вклад Summa 1470.01 RUB. Poluchatel: Others. Kod: 3
__________________
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kasusi вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
lfetisova2013 (Сегодня), natasha21 (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:52
#10
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 162
Благодарностей: 31
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Libella - libella.me
Депозит
Дата операции: 04 Дек 2017 16:16
ID операции: 438182249
Тип операции: перевод
Магазин: libella.me
Статус: выполнен
Сумма списания: 20.20 $
Сумма получения: 20.20 $

Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем HyipRoomMonitor на 20.00 USD
Номер счета в магазине: 5808
__________________
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https://hyiproom.net/ - Зарабатывай с нами!
HyipRoomMonitor вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
lfetisova2013 (Сегодня), natasha21 (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:53
#11
Интересующийся
 
Регистрация: 25.05.2016
Сообщений: 72
Благодарностей: 16
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Libella - libella.me
Депозит в супер проект!

Сумма платежа2 940,02 ₽
Комиссия0 ₽
Итого2 940,02 ₽
__________________
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kykla2016 на форуме  
Сказали спасибо:
natasha21 (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:55
#12
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.11.2015
Сообщений: 849
Благодарностей: 334
УГ: 6
КП: 0.000
Re: Libella - libella.me
И новые депозиты конечно же:
Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
7bc035d7-f57f-452d-9ed9-74eaf9a03d86
Кому:
mint1187@yandex.ru
Снято:
-20.00 USD

Комиссия:
Без комиссии

Отправлено:
20.00 USD
Примечание:
Пополнение счета через AdvCash пользователем kakao на 20.00 USD

04.12.2017 17:35:48
11843513765
2 940,02 руб.
Распечатать чек
2 940,02 руб.
Others 386274
Payment partner invoice 25056869
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

инвестирую через HyipRoom https://hyiproom.net/
natasha21 на форуме  
Старый Сегодня, 18:56
#13
Любитель
 
Имя: Лариса
Пол: Женский
Возраст: 54
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 149
Благодарностей: 21
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Libella - libella.me
Новый депозит в проект

Дата: 04.12.2017 17:48:48 (UTC+3)
Дата оплаты: 04.12.2017 17:49:20 (UTC+3)
Получатель платежа: libella.me / libella.me [подать жалобу]
Товар: Пополнение счета через Payeer пользователем Luna на 100.00 USD
Счет к оплате: 6108
Счет в Payeer: 54120224
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 100.96 USD
__________________
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lfetisova2013 на форуме  
Сказали спасибо:
natasha21 (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:05
#14
Профессионал
 
Имя: RUSALKA
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 1,455
Благодарностей: 665
УГ: 14
КП: 0.062
Re: Libella - libella.me
Депозит!Здесь мега админ!
Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
107841d7-6ed8-4ff5-9326-aed7e4ed0c7d
Кому:
mint1187@yandex.ru
Снято:
-50.00 USD

Комиссия:
Без комиссии

Отправлено:
50.00 USD
Примечание:
Пополнение счета через AdvCash пользователем RUSALKA на 50.00 USD
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
ЛЕНОЧКАФ на форуме  
Старый Сегодня, 19:07
#15
Любитель
 
Имя: Елена
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.09.2016
Сообщений: 252
Благодарностей: 74
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Libella - libella.me
Проект радует! Спасибо лучшему админу!!!
Внутренняя транзакция API
Transaction ID:
4df43cb6-bccf-4f06-9dca-088799b8b214
От:
mint1187@yandex.ru

Сумма:
147.50 USD
Примечание:
With love from LIBELLA.ME
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
super16 на форуме  
Старый Сегодня, 19:08
#16
Специалист
 
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 24.06.2015
Сообщений: 577
Благодарностей: 167
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Libella - libella.me
Депозиты в проект!!!!

5 880,04 ₽
Сумма платежа5 880,04 ₽
Комиссия0 ₽
Итого5 880,04
ПОДРОБНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Дата платежа04.12.2017 в 19:47
Номер транзакции11843589043

335059e0-781d-44ba-b0e4-9ce2cd79cd1bКому:mint1187@yandex.ruСнято:-100.00 USD Комиссия:Без комиссии Отправлено:100.00 USDПримечание:
Пополнение счета через AdvCash пользователем milla на 100.00 USD
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
helenaa на форуме  
Сказали спасибо:
ЛЕНОЧКАФ (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:09
#17
Любитель
 
Имя: Елена
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.09.2016
Сообщений: 252
Благодарностей: 74
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Libella - libella.me
И новый депозит в лучший проект!
Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
47e15410-9845-4993-bba8-8a38182a8fc7
Кому:
mint1187@yandex.ru
Снято:
-200.00 USD

Комиссия:
Без комиссии

Отправлено:
200.00 USD
Примечание:
Пополнение счета через AdvCash пользователем kiss на 200.00 USD
__________________
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super16 на форуме  
Старый Сегодня, 19:09
#18
Профессионал
 
Имя: RUSALKA
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 1,455
Благодарностей: 665
УГ: 14
КП: 0.062
Re: Libella - libella.me
Выплаты были уже, одна из них!

Внутренняя транзакция API
Transaction ID:
ac225551-cdf1-4c73-93cd-4161e5e01506
От:
mint1187@yandex.ru

Сумма:
14.75 USD
Примечание:
With love from LIBELLA.ME
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
ЛЕНОЧКАФ на форуме  
Старый Сегодня, 19:10
#19
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.01.2017
Сообщений: 912
Благодарностей: 105
УГ: 4
КП: 0.037
Re: Libella - libella.me
Цитата:
Сообщение от kasusi Посмотреть сообщение
Любимый проект от любимого админа, работает на ура
и кто же админ тут?
fitbit на форуме  
Старый Сегодня, 19:17
#20
Профессионал
 
Имя: RUSALKA
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 1,455
Благодарностей: 665
УГ: 14
КП: 0.062
Re: Libella - libella.me
Еще депчик с киви!
04.12.2017 18:14:17
11843775416
5 880,04 руб.
Распечатать чек
5 880,04 руб.
Others 386274
Payment partner invoice 25059836
__________________
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ЛЕНОЧКАФ на форуме  
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mmgp.telegram