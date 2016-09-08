Советника Night Hawk (продажа) - Обучение/Продажа торговых систем | MMGP
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Советника Night Hawk (продажа)

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Старый Сегодня, 18:17
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.06.2017
Сообщений: 24
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Советника Night Hawk (продажа)
Название советника: Night Hawk
Таймфрейм: М15
Время торговли: Азиатская сессия
Описание: Модернизированная версия системы Asia без использования Стоп-Лосса с функцией построения сетки в обе стороны. Сеть строиться динамически при пересечении канала BB при достаточной минимальной дистанции между ордерами, рассчитываемой с помощью ATR.
Отличительной особенностью данного Мартингейла являются очень точные входы первого ордера по сигналам индикаторов, что уменьшает риск излишнего построения сетки и увеличивает шанс скорейшего закрытия таковой.
Присутствует БУ, настройка уменьшения ТП с каждым новым коленом сетки, усреднение после N колен сетки. Фильтры для торговли равнонаправленными парами, ограничение входа при большом значении просадки, фильтр максимального количества пар в рынке.
Ссылка: https://www.mql5.com/ru/market/product/25878
Мониторинг:
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FzTrader вне форума  
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