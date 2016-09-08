Советника Night Hawk (продажа) - Обучение/Продажа торговых систем | MMGP

Название советника:
Night Hawk
Таймфрейм:
М15
Время торговли:
Азиатская сессия
Описание:
Модернизированная версия системы Asia без использования Стоп-Лосса с функцией построения сетки в обе стороны. Сеть строиться динамически при пересечении канала BB при достаточной минимальной дистанции между ордерами, рассчитываемой с помощью ATR.
Отличительной особенностью данного Мартингейла являются очень точные входы первого ордера по сигналам индикаторов, что уменьшает риск излишнего построения сетки и увеличивает шанс скорейшего закрытия таковой.
Присутствует БУ, настройка уменьшения ТП с каждым новым коленом сетки, усреднение после N колен сетки. Фильтры для торговли равнонаправленными парами, ограничение входа при большом значении просадки, фильтр максимального количества пар в рынке.
Ссылка: https://www.mql5.com/ru/market/product/25878
Мониторинг: