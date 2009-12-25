Нобелевские экономисты: Биткойн разрушает традиционную капиталистическую систему - Новости криптовалют | MMGP
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Нобелевские экономисты: Биткойн разрушает традиционную капиталистическую систему

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Нобелевские экономисты: Биткойн разрушает традиционную капиталистическую систему

Нобелевские лауреаты Джозеф Стиглиц и Роберт Шиллер утверждают, что правительства, несомненно, объявят биткойн “вне закона” и уничтожат его.

Шиллер заявил:

«Если ты успел поймать Биткойн, то это очень увлекательно, он дает тебе возможность почувствовать себя умнее всех и быстрее всех. Но я чувствую, что биткойн – это не подверженная регулированию антиправительственная акция».

Нобелевские лауреаты, ведущие экономисты и банкиры действительно понимают и опасаются разрушительного характера децентрализованной структуры биткойна, которая угрожает самому существованию центральных капиталистических банков и глобальной системе фиатных валют.

Но биткойн разрушает не экономику, а мировоззрение привычное для капиталистов и их систему финансов, к которой они привыкли за многие десятилетия.

Такие экономисты, как Шиллер, упорно заявляют, что правительства имеют право объявить вне закона или закрыть сеть Биткойн, что совершенно не отвечает реалиям. Генеральный директор компании ShapeShift Эрик Вурхис сказал, что единственная причина, по которой биткойн является жизнеспособной заменой глобальной банковской системы и системы фиатных валют состоит в том, что он исключает управление государством деньгами.

Биткойн и децентрализованные криптовалюты ликвидируют важный источник власти для правительств, который является рычагом воздействия на резервные валюты. Федеральный резервный банк США, центральный банк страны, например, имеет возможность производить десятки миллиардов долларов по их требованию за счет “количественного смягчения».

Для подавляющего большинства экономистов сложно и, возможно, унизительно принять и понять необходимость криптовалюты. Поэтому большинство экономистов вроде Шиллера решили не адаптироваться к изменению биткойна, а противостоять ему, хотя в финансовом секторе рынок криптовалют лидирует.

Девять лет назад правительства США, Японии, Южной Кореи и России теоретически могли запретить биткойн. Вместо этого ведущие страны разрабатывают и вводят строгие правила для надзора за быстро растущим рынком криптовалют. На данном этапе вероятность, что правительства объявят биткойн “вне закона”, близка к нулю, ведь отсутствие каких-либо форм регулирования приведет к уходу криптовалют на «черный рынок», где его точно никто не сможет контролировать.

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