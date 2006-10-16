MONEY MEDIA - авто заработок с помощью новинок MEDIA - лохотрон! - Список интернет мошенников | MMGP

Очередной авто заработок предлагает проект MONEY MEDIA
на сайте mslibu.ru
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Чтобы заработать, вам всего лишь необходимо пройти регистрацию и следовать инструкциям нашего сайта.
Ваш заработок обеспечивают MEDIA партнеры, они предоставляют рекламные материалы различного типа и другие задания.
На нашем сайте сделана полная автоматизация действий человека, по этому вам не нужно тратить много времени, за вас все сделает наш авто-робот, необходимо лишь подождать 5-10 минут и заработать от 15 000 до 40 000 рублей.
Мы создали систему баланса, по этому, регистрация на сайте не всегда открыта. Когда набирается необходимое количество людей для работы, мы закрываем регистрацию.
Регистрируйтесь и зарабатывайте! Желаем успехов!
На самом деле авто заработка не существует! Однако еще не все об этом знают и поэтому несут мошеннику свои деньги в обмен на нарисованные мошенником цифры на экране!
Так и на этом сайте:
1. Регистрации нет никакой. После нажатия на кнопку регистрации сразу (без всяких данных) вам создадут личный кабинет, дадут логин user2019
(один на всех) и покажут ролик о том, как вы зарабатываете деньги (а точнее, как робот за вас это делает).
2. В итоге вы таким образом "заработаете" 37 912 рублей
Не плохо за 5 минут ничегонеделанья! Не так ли?
Беда только в том, что эти нарисованные деньги мошенник предлагает обменять на ваши настоящие:
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Для получения выплаты необходимо внести символический вклад, в развитие и поддержку проекта
Внесите символический вклад 55 рублей в развитие и поддержку проекта и получите выплату в размере 37 912 рублей
Но даже если вы согласитесь обменять свои 55 на нарисованные 37 912, то ничего у вас не получится, так как эти деньги действительно просто нарисованы
мошенником, поэтому и получить несуществующие деньги вы их никогда не сможете!
Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!
Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!