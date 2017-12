обзор реальной фермы на 5ти RX - 580 - Майнинг (mining) | MMGP

Vas73 Интересующийся

обзор реальной фермы на 5ти RX - 580 Доброго времени суток !

Решил еще один обзор сделать - средний вариант видюх .

Все цены , рассчеты на 04,12,2017



Приведу пример одной из своих рабочих ферм на 5 карт RX - 580 - копаю -ЕТН .



Видеокарта - GIGABYTE Radeon RX 580 Gaming 4G 4.0 GB High End - 252 евро

блок питанитания - Corsair RMi Series RM1000i PFC 80+ Gold modular 1000 Watt - 150 евро

материнская плата - ASRock H81 PRO BTC R2.0 Bitcoin Sockel 1150 ATX - 64 евро

процессор - Intel Celeron G1840 2 core (Dual Core) CPU with 2.80 GHz - 34 евро

оперативка - Intenso Notebook Pro 4GB DDR3 1600 CL11 - 30 евро

жесткий диск - Team SSD L5 LITE 60GB - 33 евро

кулер - Xilence C I200 (XC030) - 7 евро

Все это беру на computeruniverse

Райзера заказываю в китае на Али - 10 шт - 60$ поштучно по 8 $ - 3 шт - 24 $



итого - 1593 евро + доставка 160 евро = 1753 евро с доставкой



каркас , сборку и установку программ делаю сам - для совсем начинающих - думаю в 50$ уложитесь ) эти деньги считать не буду !

Теперь доход- сразу скажу ! Карты не в разгоне ! - сток - при разгоне дадут больше на 20% приблизительно , но теряется гарантия и снижается значитеоьно срок эксплуатации!!



данная ферма выдает - 97.8 MH/s

потребление 750 Вт

теперь с помощью whattomine калькулятор майнинга - очень полезная штука кстати ! получаем -

Hashing Power



97.8



Power consumption (w)



750



Cost per KW/h ($)



0.085

Profit per day

$ 5.14

Profit per week

$ 35.99

Profit per month

$ 154.26

Profit per year

$ 1,876.85

это чистыми - э -энергия - Power cost/Year

$ 558.45

рассчет окупаемости - 1753евро (2080$) : 154,26$(рассчетная в месяц)= 13,4 месяца



все рассчеты , цены, курсы на 04,12,2017!

