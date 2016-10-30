обзор реальной фермы на 5ти RX - 580 - Майнинг (mining) | MMGP

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обзор реальной фермы на 5ти RX - 580
Доброго времени суток !
Решил еще один обзор сделать - средний вариант видюх .
Все цены , рассчеты на 04,12,2017
Приведу пример одной из своих рабочих ферм на 5 карт RX - 580 - копаю -ЕТН .
Видеокарта - GIGABYTE Radeon RX 580 Gaming 4G 4.0 GB High End - 252 евро
блок питанитания - Corsair RMi Series RM1000i PFC 80+ Gold modular 1000 Watt - 150 евро
материнская плата - ASRock H81 PRO BTC R2.0 Bitcoin Sockel 1150 ATX - 64 евро
процессор - Intel Celeron G1840 2 core (Dual Core) CPU with 2.80 GHz - 34 евро
оперативка - Intenso Notebook Pro 4GB DDR3 1600 CL11 - 30 евро
жесткий диск - Team SSD L5 LITE 60GB - 33 евро
кулер - Xilence C I200 (XC030) - 7 евро
Все это беру на computeruniverse
Райзера заказываю в китае на Али - 10 шт - 60$ поштучно по 8 $ - 3 шт - 24 $
итого - 1593 евро + доставка 160 евро = 1753 евро с доставкой
каркас , сборку и установку программ делаю сам - для совсем начинающих - думаю в 50$ уложитесь ) эти деньги считать не буду !
Теперь доход- сразу скажу ! Карты не в разгоне ! - сток - при разгоне дадут больше на 20% приблизительно , но теряется гарантия и снижается значитеоьно срок эксплуатации!!
данная ферма выдает - 97.8 MH/s
потребление 750 Вт
теперь с помощью whattomine калькулятор майнинга - очень полезная штука кстати ! получаем -
Hashing Power
97.8
Power consumption (w)
750
Cost per KW/h ($)
0.085
Profit per day
$ 5.14
Profit per week
$ 35.99
Profit per month
$ 154.26
Profit per year
$ 1,876.85
это чистыми - э -энергия - Power cost/Year
$ 558.45
рассчет окупаемости - 1753евро (2080$) : 154,26$(рассчетная в месяц)=13,4 месяца
все рассчеты , цены, курсы на 04,12,2017!