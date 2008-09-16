Приглашаем на Blockchain & Bitcoin Conference Gibraltar (8 февраля, Гибралтар) - Криптовалюты: общий форум | MMGP
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Приглашаем на Blockchain & Bitcoin Conference Gibraltar (8 февраля, Гибралтар)

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Внимание Приглашаем на Blockchain & Bitcoin Conference Gibraltar (8 февраля, Гибралтар)

Криптовалютный бизнес по новым правилам: в Гибралтаре пройдет Bitcoin & Blockchain Conference


8 февраля 2018 года Smile-Expo проводит Blockchain & Bitcoin Conference в Гибралтаре. Это конференция, посвященная криптовалютам, блокчейн-разработкам и ICO.

Организаторы приглашают к участию бизнесменов, инвесторов, разработчиков, а также консультантов и коучей в сфере цифровых валют и блокчейна. Конференция объединит около 300 участников. Чтобы сделать ее максимально полезной для каждого, доклады будут разделены на несколько секций.

Спикеры и темы

На Blockchain & Bitcoin Conference Gibraltar ожидаются выступления 12 спикеров из разных стран мира — специалистов по блокчейн-разработкам, криптовалютным инвестициям и законодательству в сфере виртуальных валют и ICO.

Среди тем, которые планируют осветить спикеры, — законы о блокчейне и криптовалютах в Гибралтаре и мире; применение блокчейна в различных сферах (банковское дело, госуправление, страхование, медицина); блокчейн в контексте глобальной экономики.

Другие события

Кроме выступлений спикеров, участников ждет еще ряд интересных деловых событий. Одно из них — выставка блокчейн-инноваций. Ее участники представят разработки ПО и приложений на блокчейне, а также оборудование для криптовалютной индустрии.

Все экспоненты примут участие в питч-сессии (серии коротких презентаций), в ходе которой представят свои проекты и аргументируют, в чем их перспективность для инвесторов. Узнать о проекте подробнее можно будет, посетив его стенд на выставке.

Конференцию дополнит панельная дискуссия с участием нескольких экспертов, которые выскажут свое мнение по острым вопросам. Информация о теме и участниках дискуссии будет заранее опубликована на сайте.

Об организаторе

Мероприятие в Гибралтаре входит в цикл конференций, которые международная ивент-компания Smile-Expo организует по всему миру. В 2017 году она проводит блокчейн-мероприятия в Швеции, Швейцарии, России, на Кипре, Мальте, в Словении и других странах.

Почему Гибралтар?

В октябре власти Гибралтара анонсировали законодательные правила для блокчейн-компаний и криптовалютных бирж, представив проект соответствующего закона. Предполагается, что регулирование этой области будет содействовать инновациям. Нововведения вступают в силу в январе 2018 года.

Blockchain & Bitcoin Conference Gibraltar призвана осветить законодательные новшества, ответить на связанные с ними вопросы и помочь блокчейн-сообществу страны эффективно выстроить работу по новым правилам.

Больше новостей проекта — на сайте Blockchain & Bitcoin Conference Gibraltar. Регистрируйтесь, чтобы узнать о старте продаж билетов и не пропустить свежие новости!


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