Приглашаем на Blockchain & Bitcoin Conference Gibraltar (8 февраля, Гибралтар) - Криптовалюты: общий форум | MMGP

Криптовалютный бизнес по новым правилам: в Гибралтаре пройдет Bitcoin & Blockchain Conference
8 февраля 2018 года Smile-Expo проводит Blockchain & Bitcoin Conference в Гибралтаре. Это конференция, посвященная криптовалютам, блокчейн-разработкам и ICO.
Организаторы приглашают к участию бизнесменов, инвесторов, разработчиков, а также консультантов и коучей в сфере цифровых валют и блокчейна. Конференция объединит около 300 участников. Чтобы сделать ее максимально полезной для каждого, доклады будут разделены на несколько секций.
Спикеры и темы
На Blockchain & Bitcoin Conference Gibraltar ожидаются выступления 12 спикеров из разных стран мира — специалистов по блокчейн-разработкам, криптовалютным инвестициям и законодательству в сфере виртуальных валют и ICO.
Среди тем, которые планируют осветить спикеры, — законы о блокчейне и криптовалютах в Гибралтаре и мире; применение блокчейна в различных сферах (банковское дело, госуправление, страхование, медицина); блокчейн в контексте глобальной экономики.
Другие события
Кроме выступлений спикеров, участников ждет еще ряд интересных деловых событий. Одно из них — выставка блокчейн-инноваций. Ее участники представят разработки ПО и приложений на блокчейне, а также оборудование для криптовалютной индустрии.
Все экспоненты примут участие в питч-сессии (серии коротких презентаций), в ходе которой представят свои проекты и аргументируют, в чем их перспективность для инвесторов. Узнать о проекте подробнее можно будет, посетив его стенд на выставке.
Конференцию дополнит панельная дискуссия с участием нескольких экспертов, которые выскажут свое мнение по острым вопросам. Информация о теме и участниках дискуссии будет заранее опубликована на сайте.
Об организаторе
Мероприятие в Гибралтаре входит в цикл конференций, которые международная ивент-компания Smile-Expo организует по всему миру. В 2017 году она проводит блокчейн-мероприятия в Швеции, Швейцарии, России, на Кипре, Мальте, в Словении и других странах.
Почему Гибралтар?
В октябре власти Гибралтара анонсировали законодательные правила для блокчейн-компаний и криптовалютных бирж, представив проект соответствующего закона. Предполагается, что регулирование этой области будет содействовать инновациям. Нововведения вступают в силу в январе 2018 года.
Blockchain & Bitcoin Conference Gibraltar призвана осветить законодательные новшества, ответить на связанные с ними вопросы и помочь блокчейн-сообществу страны эффективно выстроить работу по новым правилам.
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