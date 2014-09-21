Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 0,1 п.п., в 2017 г - Горячие новости | MMGP
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Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 0,1 п.п., в 2017 г

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Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 0,1 п.п., в 2017 г
Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2017 год до 3,2% с 3,1%, ожидавшихся в октябре, а на 2018 год - до 3,3% с 3,2%, говорится в сообщении агентства.
"Динамика мирового роста остается устойчивой и, вероятно, будет поддерживаться все более позитивным прогнозом по инвестициям", - сообщается в релизе.
Отмечено, что в странах с развитой экономикой финансовые условия остаются благоприятными, замедление роста экономики Китая будет сдержанным, а стабилизация цен на сырьевые товары поможет развивающимся рынкам за пределами Китая продолжить восстановление после резкого спада в 2015 году.
"Внешние условия, вероятно, останутся благоприятными для развивающихся рынков в следующем году, и ожидается, что темпы роста экономик этих стран ускорятся до 5,2% в 2018 году, так как восстановление в России и Бразилии усиливается, и Индия также будет восстанавливаться после того, как временные факторы ограничивали рост в текущем году", - отмечает Fitch.
Но после 2018 года темпы роста могут замедлиться, а денежно-кредитная политика - ужесточиться, считают в агентстве.
Агентство также улучшило прогноз роста экономики США в 2017 году с 2,1% до 2,3%. Прогноз роста ВВП еврозоны улучшен с 1,8% до 2,2% в 2018 году. Рост ВВП Китая ожидается на уровне 6,4% в текущем году после октябрьской оценки в 6,7%. ВВП Великобритании вырастет в этом году на 1,6% против прогнозируемых ранее 1,5%, в следующем году рост составит 1,4% против 1,3%, также ожидает Fitch.

Источник/МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ.
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