Goldenpey-goldenpay.ltd - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Goldenpey-goldenpay.ltd

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:21
#1
Любитель
 
Имя: Оскар
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 301
Благодарностей: 51
УГ: 18
КП: 0.191
Goldenpey-goldenpay.ltd
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт проекта 26.11.17 в 15:ОО по МСК.
Описание:
GOLDENPAY Как компания, которая стремится стать лидером в торговле криптовалютой мы активно работаем на Биржах. В результате мы можем предложить нашим клиентам хорошие (стабильные) инвестиционные предложения.Использование передовых инфраструктур и автоматическая обработка платежей позволяет нам гарантировать стабильно и регулярно проводить начисления нашим инвесторам. GOLDENPAY предлагает инвестиционную платформу, которая позволит инвесторам получать безусловный доход от 3.12% до 4.8% каждые 24 часа с почасовыми начислениями. Платформу, которая способна предотвратить любые формы потерь для наших инвесторов.
Инвестиционное предложение:
➕ 3.12% в день (О.13% в час) бессрочно | Вклады от 5 USD до 1ОО USD
➕ 4.О8% в день (О.17% в час) бессрочно | Вклады от 1ОО USD до 5ОО USD
➕ 4.8% в день (О.2О% в час) бессрочно | Вклады от 5ОО USD до 5ООО USD

Платёжные системы: Payeer, Perfect Money, Bitcoin, QIWI, AdvCash
Минимальный депозит: 5 USD
Выплаты: Инстант.
Реферальная система: 5%-2%-1%
>>>>>Регистрация в проекте<<<<<
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Мой Вклад:
Дата операции: 03 Дек 2017 11:49
ID операции: 438168088
Тип операции: перевод
Магазин: goldenpay.ltd
Статус: выполнен
Сумма списания: 70.67 $
Сумма получения: 70 $

Описание счета: Invoice #7254, VelgerMonitor
Номер счета в магазине: 7254
__________________
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VelgerMonitor вне форума  
Старый Сегодня, 17:58
#2
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар TenDemon
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 6,392
Благодарностей: 1,467
УГ: 9
КП: 0.344
подарки
Re: Goldenpey-goldenpay.ltd
Часовик да еще и бессрочно, не каждый админ с таким маркетингом запустит проект.
__________________
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TenDemon на форуме  
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