Goldenpey-goldenpay.ltd - HYIP от 61% в месяц | MMGP

Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт проекта 26.11.17 в 15:ОО по МСК.
Описание:
GOLDENPAY Как компания, которая стремится стать лидером в торговле криптовалютой мы активно работаем на Биржах. В результате мы можем предложить нашим клиентам хорошие (стабильные) инвестиционные предложения.Использование передовых инфраструктур и автоматическая обработка платежей позволяет нам гарантировать стабильно и регулярно проводить начисления нашим инвесторам. GOLDENPAY предлагает инвестиционную платформу, которая позволит инвесторам получать безусловный доход от 3.12% до 4.8% каждые 24 часа с почасовыми начислениями. Платформу, которая способна предотвратить любые формы потерь для наших инвесторов.
Инвестиционное предложение:
➕ 3.12% в день (О.13% в час) бессрочно | Вклады от 5 USD до 1ОО USD
➕ 4.О8% в день (О.17% в час) бессрочно | Вклады от 1ОО USD до 5ОО USD
➕ 4.8% в день (О.2О% в час) бессрочно | Вклады от 5ОО USD до 5ООО USD
Платёжные системы:
Payeer, Perfect Money, Bitcoin, QIWI, AdvCash
Минимальный депозит:
5 USD
Выплаты:
Инстант.
Реферальная система:
5%-2%-1%
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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Мой Вклад:
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
Дата операции: 03 Дек 2017 11:49
ID операции: 438168088
Тип операции: перевод
Магазин: goldenpay.ltd
Статус: выполнен
Сумма списания: 70.67 $
Сумма получения: 70 $
Описание счета: Invoice #7254, VelgerMonitor
Номер счета в магазине: 7254