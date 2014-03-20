Институциональные инвесторы должны будут уже скоро обуздать дикую гонку биткойна - Горячие новости | MMGP

OPLOTT Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 4,807 Благодарностей: 1,872 УГ: 31 КП: 0.223 подарки

Институциональные инвесторы должны будут уже скоро обуздать дикую гонку биткойна



Дэвид Кокер (David Coker), преподаватель по бухгалтерскому учету, финансам и управлению в британской Вестминстерской бизнес-школе и бывший вице-президент по глобальному управлению рисками в "Deutsche Bank", считает, что нынешняя нестабильность в цене на биткойн будет завершена, когда на этот рынок выйдут институциональные инвесторы.



Похоже многие люди были удивлены недавним ростом курса биткойна, сначала до 10 000 долларов, а затем уже вскоре и до 11 000 долл. США. Однако такой рост был вполне ожидаем с учётом недавнего инерциального движения этой криптовалюты. К тому же, по мере приближения конца налогового года многим американцам необходимо инвестировать свои ежегодные отчисления в пенсионный фонд, ну а биткойн является для них такой вот удобной "ценной бумагой" для покупки, чтобы пока придержать свои деньги.



Понятно, что в биткойн сейчас идут спекулятивные деньги и их поступление в него обусловлено постоянным освещением в СМИ всего того, что с ним происходит и плюс конечно же, стремительным ростом его курса, однако это не даёт нам права считать, что порой зашкаливающая волатильность его курса является неизменной характеристикой самого биткойна. Вход на этот рынок институциональных инвесторов в долгосрочной перспективе приведёт к формированию отдельного класса ценных криптоактивов и скорее всего, именно они с течением времени и приведут к стабилизации курса биткойна благодаря использованию деривативов (Напомним, что "дериватив" - это контракт по которому стороны берут на себя обязательства исполнять действия в отношении основного актива). И как это ни парадоксально, но самое лучшее что можно сделать на быстро меняющемся рынке, так это просто ничего не предпринимать.



Отсюда автор этого материала г-н Дэвид Кокер, просто советует тем кто когда-то не успел купить "дешевый" биткойн, теперь сидеть и ждать появления институциональных инвесторов на этом рынке. Будучи опытным участником финансового рынка Дэвид обычно в День благодарения в США помогает своим родственникам и друзьям разобраться с компаниями, о которых те узнают перед этим праздником из газет или из телевизионных новостей. И как он замечает, то в этом году на этом празднике за столом все разговоры были только вокруг криптовалют и наиболее часто его спрашивали, что а не поздно ли уже покупать их.



Соответственно, серьезные инвесторы, размышляющие сейчас о покупке биткойна, должны ждать, пока институциональные инвесторы выйдут на этот рынок, поскольку они, скорее всего и стабилизируют дикие колебания курса биткойна. И уже есть признаки того, что этот процесс стартует, так как Чикагская товарная биржа (CME) и Чикагская опционная биржа (CBOE) ранее объявили, что они будут предлагать фьючерсы на биткойн к концу 2017 года.



Поэтому формирование деривативов на этом рынке действительно является важным событием, поскольку в настоящее время биткойн является лишь инструментом спекуляций. Инвестиции, напротив, происходят в так называемом "полном рынке" (это рынок, на котором "ходит" такое количество разных ценных бумаг, чтобы их хватило для формирования портфеля с плюсовой доходностью, причем при любом исходе на рынке) или предлагают деривативы, позволяющие инвесторам защитить себя от спадов в цене. Как только эти финансовые продукты появятся на месте, мы, скорее всего, увидим, как волна денег от институциональных инвесторов войдёт на этот рынок, давя всей массой на ограниченное предложение биткойна. Таким образом курс биткойна должен будет стабилизироваться.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5a25444c3f6c8 Дэвид Кокер (David Coker), преподаватель по бухгалтерскому учету, финансам и управлению в британской Вестминстерской бизнес-школе и бывший вице-президент по глобальному управлению рисками в "Deutsche Bank", считает, что нынешняя нестабильность в цене на биткойн будет завершена, когда на этот рынок выйдут институциональные инвесторы.Похоже многие люди были удивлены недавним ростом курса биткойна, сначала до 10 000 долларов, а затем уже вскоре и до 11 000 долл. США. Однако такой рост был вполне ожидаем с учётом недавнего инерциального движения этой криптовалюты. К тому же, по мере приближения конца налогового года многим американцам необходимо инвестировать свои ежегодные отчисления в пенсионный фонд, ну а биткойн является для них такой вот удобной "ценной бумагой" для покупки, чтобы пока придержать свои деньги.Понятно, что в биткойн сейчас идут спекулятивные деньги и их поступление в него обусловлено постоянным освещением в СМИ всего того, что с ним происходит и плюс конечно же, стремительным ростом его курса, однако это не даёт нам права считать, что порой зашкаливающая волатильность его курса является неизменной характеристикой самого биткойна. Вход на этот рынок институциональных инвесторов в долгосрочной перспективе приведёт к формированию отдельного класса ценных криптоактивов и скорее всего, именно они с течением времени и приведут к стабилизации курса биткойна благодаря использованию деривативов (Напомним, что "дериватив" - это контракт по которому стороны берут на себя обязательства исполнять действия в отношении основного актива). И как это ни парадоксально, но самое лучшее что можно сделать на быстро меняющемся рынке, так это просто ничего не предпринимать.Отсюда автор этого материала г-н Дэвид Кокер, просто советует тем кто когда-то не успел купить "дешевый" биткойн, теперь сидеть и ждать появления институциональных инвесторов на этом рынке. Будучи опытным участником финансового рынка Дэвид обычно в День благодарения в США помогает своим родственникам и друзьям разобраться с компаниями, о которых те узнают перед этим праздником из газет или из телевизионных новостей. И как он замечает, то в этом году на этом празднике за столом все разговоры были только вокруг криптовалют и наиболее часто его спрашивали, что а не поздно ли уже покупать их.Соответственно, серьезные инвесторы, размышляющие сейчас о покупке биткойна, должны ждать, пока институциональные инвесторы выйдут на этот рынок, поскольку они, скорее всего и стабилизируют дикие колебания курса биткойна. И уже есть признаки того, что этот процесс стартует, так как Чикагская товарная биржа (CME) и Чикагская опционная биржа (CBOE) ранее объявили, что они будут предлагать фьючерсы на биткойн к концу 2017 года.Поэтому формирование деривативов на этом рынке действительно является важным событием, поскольку в настоящее время биткойн является лишь инструментом спекуляций. Инвестиции, напротив, происходят в так называемом "полном рынке" (это рынок, на котором "ходит" такое количество разных ценных бумаг, чтобы их хватило для формирования портфеля с плюсовой доходностью, причем при любом исходе на рынке) или предлагают деривативы, позволяющие инвесторам защитить себя от спадов в цене. Как только эти финансовые продукты появятся на месте, мы, скорее всего, увидим, как волна денег от институциональных инвесторов войдёт на этот рынок, давя всей массой на ограниченное предложение биткойна. Таким образом курс биткойна должен будет стабилизироваться.Перевод специально для mmgp.ru источник

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!

Крипта на Халяву! Тут __________________